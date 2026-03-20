Οι άντρες που επιστρέφουν ξανά και ξανά: Γιατί πρέπει να φύγετε τρέχοντας

Έχει τύχει σε πολλές από εμάς: Να είμαστε με κάποιον, ή έστω να βγούμε μερικά ραντεβού μαζί του, να αποφασίσουμε (ή να αποφασίσει εκείνος) ότι δεν ταιριάζουμε, αλλά μετά από λίγο ή περισσότερο καιρό να ξαναχτυπήσει και να μας διεκδικήσει από την αρχή, προσπαθώντας να μας πείσει ότι είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον.

Μοιάζει κολακευτικό, αλλά ας μη βιαστούμε να τον πάρουμε στα σοβαρά: Ίσως να είναι ένας «άντρας μπούμερανγκ» όπως μπορούμε να αποκαλέσουμε εκείνο τον τύπο που εμφανίζεται και εξαφανίζεται ξανά και ξανά από τη ζωή μας. Κάτι σαν τα κιλά στις δίαιτες γιο γιο.

Ακόμα όμως και αν σας εξιτάρει η ιδέα μιας τέτοιας περιπέτειας, ακόμα και αν είστε τρελά ερωτευμένες με έναν «άντρα μπούμερανγκ», έχετε μερικούς πολύ καλούς λόγους να μην μπλέξετε μαζί του:

1. Η σχέση σας δεν θα πάει πουθενά. Μπορεί να μη θέλει καν ερωτική επαφή, πόσο μάλλον σχέση, μόνο διαρκή επιβεβαίωση ότι είναι ποθητός.

2. Είναι εγωκεντρικός. Καθώς ο κόσμος για έναν άντρα μπούμερανγκ περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, ακόμα και να έχετε ερωτική επαφή ίσως να μην προσπαθήσει καν να σας ικανοποιήσει.

3. Είναι αναξιόπιστος. Αν θέλετε να σας στήσουν, σε ένα ραντεβού ή ακόμα και σε ένα ταξίδι που οργανώνετε, απλά προσκαλέστε έναν άντρα μπούμερανγκ να σας συνοδεύσει.

4. Είναι ανώριμος. Ακόμα και αν έχει πατήσει τα σαράντα, συμπεριφέρεται σαν έφηβος, για παράδειγμα δεν είναι σε θέση να ελέγξει τα συναισθήματά του ή να αναλάβει τις ευθύνες του.

5. Μπορεί να πηγαινοέρχεται στη ζωή και άλλων γυναικών. Ίσως ακολουθεί, ταυτόχρονα, αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς και σε άλλα ειδύλλιά του, και το πηγαίνει «μονά-ζυγά».

6. Είναι χειριστικός. Μπορεί να σας κάνει να νιώσετε σαν να είστε η μοναδική γυναίκα στον κόσμο για εκείνον απλά και μόνο για να κερδίσει κάτι, είτε είναι επιβεβαίωση είτε ερωτική ικανοποίηση είτε απλά η ευκαιρία να σάς περιφέρει σαν τρόπαιο. Σίγουρα σάς αξίζει κάτι καλύτερο.