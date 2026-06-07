Οι αλλαγές στην Περιφέρεια, οι υποψήφιοι με τα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά και η δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης για την ΝΔ 

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Ωραίο το καλοκαιράκι που μπήκε αλλά οι προηγούμενες ημέρες είχαν πολιτικές εντάσεις και πολλά παραπολιτικά και παραδημοτικά .. Για να δούμε τι “φωτογραφίσαμε”, σήμερα για εσάς.

Μεγάλο πρόβλημα έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες στα σύνορα της Βορείου Ελλάδος . Ο λόγος είναι η νέα οδηγία που έπρεπε να εφαρμοστεί για τους εισερχόμενους πολίτες τρίτων χωρών (πχ Σερβία, Τουρκία κλπ) που κατακλύζουν την περιοχή μας για να κάνουν τις διακοπές τους. Λόγω της έλλειψης συντονισμού και σωστής προετοιμασίας, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο , με τις καθυστερήσεις να αγγίζουν πολλές ώρες αναμονής για τους εισερχόμενους τουρίστες. Στην διάρκεια αυτών των γεγονότων , ο Γκιουλέκας πραγματοποίησε συντονιστικό (που γίνεται μια επιτυχημένη πρωτοβουλία πλέον) με τους αρμόδιους φορείς. Όπως μου είπαν το σύστημα επανήλθε στον παλιό τρόπο με το σφράγισμα των διαβατηρίων..

Στην ΠΚΜ ετοιμάζονται για τον ανασχηματισμό όπου μαθαίνω σε πρώτο χρόνο θα υπάρξουν αλλαγές στα προεδρεία καθώς συμπληρώθηκαν 2,5 χρόνια. Εκεί ο Θόδωρος Μητράκας , πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αντικατασταθεί και είναι άγνωστο αν θα αξιοποιηθεί σε κάποια θέση αντιπεριφερειάρχη. Στις λοιπές θέσεις , από τις αντιπεριφέρειες ακούγονται πολλά ονόματα αλλά και πολλές γκρίνιες για όσους θα μείνουν εκτός καθώς φαίνεται να μην το υπολόγιζαν ενώ περίμεναν άλλα . Αλλαγή θα έχουμε και στην Χαλκιδική και στο Κιλκίς..

Στον Δήμο Θερμαϊκού , ο Στέλιος Σαραφίδης ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για τις επόμενες δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος Δήμαρχος. Ο ίδιος αποτελεί νέο πρόσωπο στα πολιτικά δρώμενα και έναν άνθρωπο της καθημερινότητας. Πάντως στο δήμο Θερμαϊκού κινείται πολύ έντονα και ο Γιώργος Τσαμασλής. Αναμένεται σκληρή μάχη. Φαίνεται πως ξεκινάει σιγά σιγά η προετοιμασία , αν και ακόμα απέχουμε πολύ για πολλούς ενδιαφερόμενους για τις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Στον δήμο Αθηναίων ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για υποψήφιος δήμαρχος ο προέδρος του δημοτικού συμβουλίου και επί σειρά αντιδήμαρχος Χρήστος Τεντόμας . Μου μεταφέρουν φίλοι απο την Αθήνα ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί πολλοί πυρήνες και μεγάλη αποδοχή

Για τον Δήμο Δέλτα μου λένε φίλοι απο την περιοχή πως ετοιμάζετε ο Γκράβας να κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος , βλέποντας προφανώς το κενό που υπάρχει στην σημερινή διοίκηση Μπισμπινά , ενώ για τον Δήμο Λαγκαδά ήδη σας έχουμε ενημερώσει πως θα κατέβει ο Κώστας Πετρίδης , που κινείται πολύ έντονα και έχει τεράστια αποδοχή.

Ζυμώσεις και έντονη κινητικότητα μαθαίνω γίνεται και στον Δήμο Καλαμαριάς με τις κεντροαριστερές παρατάξεις και τα ονόματα που ακούγονται ότι θα κατέβουν. Έως σήμερα ο Βάρδας , που κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές και έλαβε πολύ σημαντικό ποσοστό και ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Τελίδης φαίνεται να έχουν κάνει πιο έντονη την κινητικότητα τους.

Η ονοματολογία φαίνεται πως ξεκίνησε και για τα νέα κόμματα στην Α’ και ‘Β Θεσσαλονίκης. Τις τελευταίες ημέρες μου μεταφέρουν φίλοι και γνωστοί πως ετοιμάζεται ο Νίκος Καραγιαννακίδης, πρώην υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές που πήγε και πολύ καλά, να κατέβει στην Α’ Θεσσαλονίκης με το υπό ίδρυση κόμμα Σαμαρά. Παράλληλα έντονα ακούγεται και το όνομα του Δημήτρη Πανοζάχου για την Α Θεσσαλονίκης με το κόμμα Σαμαρά, ο οποίος και αυτός κατά το παρελθόν είχε κατέβει υποψήφιος βουλευτής με την ΝΔ και ήταν περιφερειάρχης Ηπείρου στην κυβέρνηση Καραμανλή.

Για το κόμμα Τσίπρα, ΕΛΑΣ , στην Α Θεσσαλονίκης μου μεταφέρουν πως λογικά θα κατέβει ο Αντώνης Σαουλίδης, ενδεχομένως ο Χάρις Καστανίδης αλλά και η μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ , εκλεγμένη βουλευτής Κατερίνα Νοτοπούλου. Στην Β Θεσσαλονίκης μου λένε πως θα κατέβει ο πρώην βουλευτής με το Ποτάμι , υποψήφιος δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα Νίκος Νυφούδης και ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος που κατά το παρελθόν είχε κατέβει υποψήφιος δήμαρχος στον Δήμο Δέλτα.

Στοχευμένη παρέμβαση έκανε ο Κυριάκος Μερελής και το ΕΕΘ , με σκοπό να ενταχθεί και ο ΚΑΔ των ασφαλιστών στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ξεκινώ επιχειρηματικά”. Μάλιστα έγινε αποδεκτό από το αρμόδιο υπουργείο.

Μια νέα δημοσκόπηση μου μετέφεραν πως έγινε για την Α Θεσσαλονίκης ΝΔ , πριν κάποιες ημέρες. Η τετράδα είναι σταθερή και δεν σπάει εύκολα όπως μου λένε. Καλαφάτης, Ράπτη, Γκιουλέκας , Ευθυμίου . Απο εκεί και πέρα πραγματικός χαμός και μάχη για τους τρεις εκλεγμένους με τον Κούβελα να έχει προβάδισμα . Μαθαίνω σε χαμηλές πτήσεις κινείται η υποψηφιότητα του Νίκου Παπαϊωάννου , ο οποίος έχει δείξει έως σήμερα κινητικότητα..

Μαθαίνω με μεγάλη δυναμική κινείται η υποψηφιότητα για την προεδρία του Νίκου Μπάτζιου για τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Στο πλευρό του και ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δημήτρης Τσάμης. Ενώ το ψηφοδέλτιο απαρτίζουν πολύ δυνατά και αξιόλογα ονόματα.

Αυτά τα ολίγα για σήμερα , καλή συνέχεια