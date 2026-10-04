Οι αιτίες της κολλημένης βελόνας της ΕΛ.Α.Σ.

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Με το 20% να απομακρύνεται και το ΠΑΣΟΚ να πλησιάζει προφανώς και σήμανε συναγερμός στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ικανοποίηση για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, που το έφεραν εύκολα στην δεύτερη θέση, διαδέχεται πλέον ο προβληματισμός, αφού το κόμμα στις τελευταίες μετρήσεις καταγράφει στασιμότητα ή πτώση. Και τώρα στην “Αμαλίας” όλοι αναζητούν τις αιτίες για τις οποίες συμβαίνει αυτό.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει ολοκληρώσει την οργανωτική της δομή, ενώ πήγε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αντί όμως τα παραπάνω να λειτουργήσουν ενισχυτικά, φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα. Και το θέμα που πλέον τίθεται επιτακτικά στο τραπέζι είναι πως το νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα βρέθηκε ζημιωμένο.

Για κάποιους η εξηγήσεις είναι πως η ΕΛ.Α.Σ. είδε τα δημοσκοπικά νούμερα της να ανεβαίνουν παίρνοντας το μάξιμουμ της δυναμικής της. Όταν αυτό το “καύσιμο” εξαντλήθηκε άρχισε η φθορά. ” Ο Τσίπρας πήγε πολύ γρήγορα ψηλά”, ανέφερε στην “ΠΟΛΙΤΙΚΗ”, έμπειρος πολιτικός παράγοντας. Για κάποιους άλλους η στασιμότητα-πτώση ξεκίνησε, όταν κάποιες ατυχείς δηλώσεις στελεχών της, θύμισαν άλλες εποχές. Εκείνες που ακόμη και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα ήθελε να ξεχάσει. Πόσο μάλλον οι ψηφοφόροι. Ένας ακόμη παράγοντας είναι πως πιθανόν ορισμένοι να είχαν την εντύπωση πως τα νούμερα θα έρθουν από μόνα τους. Και αντί να τα “κυνηγήσουν” στρογγυλοκάθισαν στις καρέκλες τους. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Οι ψηφοφόροι θέλουν συνεχή παρουσία των κομμάτων και κυρίως να είναι παρόντα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σε διαφορετική περίπτωση γυρίζουν την πλάτη.

Το παίρνει πάνω του

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αποφάσισε να πάει ο ίδιος στον κόσμο. Την προηγούμενη Τρίτη βρέθηκε στην Αρχαία Ολυμπία κηρύσσοντας ουσιαστικά την έναρξη ενός ακόμη κύκλου. Αυτού που περιλαμβάνει περιοδείες στην επαρχία. Οι οποίες θα αποτελέσουν κανόνα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, όπως δείχνουν όλες οι ποιοτικές μετρήσεις, αποτελεί για το κόμμα “μαύρη τρύπα” με την έννοια πως τα ποσοστά της υπολείπονται από αυτά των αστικών κέντρων. Οπότε το βάρος σε πρώτη φάση το βάρος θα πέσει εκεί.