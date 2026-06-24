Οι αδελφοί Αντετοκούνμπο παρουσιάζουν το βιβλίο BIGGER THAN BASKETBALL

Με μια εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή λήξης της χρονιάς στην Ακαδημία Αντετοκούνμπο, το Σάββατο 20 Ιουνίου, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παρουσίασαν το βιβλίο BIGGER THAN BASKETBALL. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.
Στο γήπεδο μπάσκετ της Ακαδημίας στη Λαμπρινή, οι εκατό νεαροί αθλητές ενθουσιάστηκαν μόλις είδαν τα δύο αδέλφια, τα οποία έπαιξαν μαζί τους στο γήπεδο, τους εμψύχωσαν κατά τη διάρκεια των αγώνων και συζήτησαν μαζί τους για τη χρονιά που τέλειωσε.
Αμέσως μετά, οι αδελφοί Αντετοκούνμπο, μαζί με την επικεφαλής προπονήτρια της Ακαδημίας, Εβίνα Μάλτση, παρουσίασαν το βιβλίο, μιλώντας για τις αξίες που διαμόρφωσαν τόσο την Ακαδημία όσο και τη δική τους πορεία.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο, τονίζοντας τη σημασία τού να είσαι «παρών»: «Θέλω να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Να είστε παρόντες – απλώς να εμφανίζεστε τόσο όταν όλα πάνε καλά όσο και όταν είναι δύσκολα. Απλώς να είστε εκεί». Και συμπλήρωσε: «Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, είναι το πρώτο σημάδι ότι το όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα. Δεν είναι όλα φτιαγμένα για να είναι απλά. Είναι φυσιολογικό να χάνεις εύκολα σουτ. Είναι φυσιολογικό να σε κοροϊδεύουν. Όμως, όταν νιώθεις ότι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, πρέπει να σκέφτεσαι: αυτή τη στιγμή το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε σκέψεις και εμπειρίες με τα παιδιά της Ακαδημίας. «Ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή σου –διάβασμα, παιχνίδι με φίλους, μπάσκετ, εργασία– διασκέδασέ το. Αν διασκεδάζεις, θα το απολαύσεις περισσότερο. Μέσα από το μπάσκετ μπορεί να μάθεις τόσο πολλά πράγματα: πώς να συνεργάζεσαι με ανθρώπους, πώς να τους σέβεσαι, πώς να είσαι παρών και να καταβάλλεις προσπάθεια για πράγματα που θέλεις να πετύχεις», ενώ έκλεισε τον λόγο του με ένα ιδιαίτερα εμπνευσμένο μήνυμα: «Μην επιτρέψετε ποτέ σε κανέναν να κλονίσει την πίστη ή τη φαντασία σας σχετικά με τους στόχους που θέλετε να κατακτήσετε στη ζωή».
BIGGER THAN BASKETBALL. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
Γραμμένο για παιδιά και εφήβους ηλικίας 9 έως 14 ετών, το BIGGER THAN BASKETBALL, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, προσκαλεί τους νέους να πάρουν τα ηνία της προσωπικής τους ανάπτυξης.
Κάθε κεφάλαιο συνδυάζει ιστορίες, προβληματισμούς και πρακτικές ασκήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους αναγνώστες να ενισχύσουν τόσο τον τρόπο σκέψης όσο και τον χαρακτήρα τους. Μέσα από δραστηριότητες, τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξετάσουν τους στόχους, τις συνήθειες, τις σχέσεις, τις αξίες και τα όνειρά τους, καλλιεργώντας την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις, εντός και εκτός γηπέδου.
Αντί να προσφέρει έτοιμες απαντήσεις, το βιβλίο λειτουργεί ως εργαλείο προσωπικής καθοδήγησης, παροτρύνοντας τους νέους να κάνουν μια παύση, να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στη δική τους ζωή.
Η Ακαδημία Αντετοκούνμπο: Κάτι περισσότερο από ένα πρόγραμμα μπάσκετ
Από την ίδρυσή της, το 2019, η Antetokounmpo Academy εργάζεται με νέους από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά υπόβαθρα, χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό ως μέσο ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης, της ανθεκτικότητας, της ηγεσίας, της πειθαρχίας και της υπευθυνότητας απέναντι στην οικογένεια και την κοινότητα.
Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Ακαδημίας βρίσκεται μια απλή πεποίθηση: το μπάσκετ είναι σημαντικό, αλλά αποτελεί μόνο την αφετηρία.
Το γήπεδο είναι ένας χώρος παιχνιδιού, συναγωνισμού και βελτίωσης. Επίσης εκεί οι νέοι μαθαίνουν να συνεργάζονται, να ξεπερνούν δυσκολίες, να στηρίζουν τους συμπαίκτες τους, να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και να συνεχίζουν την προσπάθεια ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες.
Αυτά είναι τα μαθήματα που ενέπνευσαν το BIGGER THAN BASKETBALL.
Διότι, παρόλο που το μπάσκετ μπορεί να είναι η αφετηρία, τα μαθήματα που προσφέρει το παιχνίδι μπορεί να διαμορφώσουν κάθε πτυχή της ζωής.
Σχετικά με το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF)
Το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) δημιουργήθηκε πάνω στην οικογενειακή παρακαταθήκη των Αντετοκούνμπο, με στόχο τη διεύρυνση των ευκαιριών για όλους. Το όραμά του είναι ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι συνεργάζονται για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν σε κάθε άτομο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.