Οι αδελφοί Αντετοκούνμπο παρουσιάζουν το βιβλίο BIGGER THAN BASKETBALL

Η Ακαδημία Αντετοκούνμπο: Κάτι περισσότερο από ένα πρόγραμμα μπάσκετ Από την ίδρυσή της, το 2019, η Antetokounmpo Academy εργάζεται με νέους από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά υπόβαθρα, χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό ως μέσο ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης, της ανθεκτικότητας, της ηγεσίας, της πειθαρχίας και της υπευθυνότητας απέναντι στην οικογένεια και την κοινότητα.

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Ακαδημίας βρίσκεται μια απλή πεποίθηση: το μπάσκετ είναι σημαντικό, αλλά αποτελεί μόνο την αφετηρία.

Το γήπεδο είναι ένας χώρος παιχνιδιού, συναγωνισμού και βελτίωσης. Επίσης εκεί οι νέοι μαθαίνουν να συνεργάζονται, να ξεπερνούν δυσκολίες, να στηρίζουν τους συμπαίκτες τους, να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και να συνεχίζουν την προσπάθεια ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες.

Αυτά είναι τα μαθήματα που ενέπνευσαν το BIGGER THAN BASKETBALL.

Διότι, παρόλο που το μπάσκετ μπορεί να είναι η αφετηρία, τα μαθήματα που προσφέρει το παιχνίδι μπορεί να διαμορφώσουν κάθε πτυχή της ζωής. Σχετικά με το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) Το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) δημιουργήθηκε πάνω στην οικογενειακή παρακαταθήκη των Αντετοκούνμπο, με στόχο τη διεύρυνση των ευκαιριών για όλους. Το όραμά του είναι ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι συνεργάζονται για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν σε κάθε άτομο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.