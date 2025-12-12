Oι 9 συνήθειες που κάνουν πιο ευτυχισμένα τα παιδιά

Το πρωινό ξύπνημα είναι εφιάλτης για πολλούς γονείς που κάθε πρωί επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια μέχρι να ετοιμαστούν τα παιδιά και να πάνε στο σχολείο. Αγουροξυπνημένα και χωρίς καμιά διάθεση συνεργασίας, ανάμεσα σε πιζάμες, οδοντόβουρτσες και μισοφαγωμένες φρυγανιές, τα παιδιά το μόνο που θα ήθελαν στην πραγματικότητα είναι να επιστρέψουν κάτω από το ζεστό πάπλωμα και να συνεχίσουν το όνειρο που διεκόπη τόσο απότομα από τη φράση «ξυπνήστε»! Και όμως, η πρωινή ρουτίνα, μπορεί να αποδειχθεί όχι μόνο πιο ευχάριστη, αλλά και πιο χρήσιμη για την ψυχολογία τους και τη διαμόρφωση της ισορροπίας τους.

Σύμφωνα με έρευνα τα πιο χαρούμενα και ισορροπημένα παιδιά έχουν γονείς που αφιερώνουν λίγα λεπτά αγάπης και πραγματικής σύνδεσης μαζί τους.

Σύμφωνα με έρευνα της ψυχολόγου Ριμ Ράουντα, τα παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς οι οποίοι ακολουθούν συγκεκριμένες πρωινές συνήθειες έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι πιο ευτυχισμένα. Η ειδικός που μελέτησε περισσότερα από 200 παιδιά, παρατήρησε ότι τα πιο χαρούμενα και πιο ισορροπημένα, έχουν γονείς που αφιερώνουν λίγα λεπτά αγάπης και πραγματικής σύνδεσης μαζί τους. Διαπίστωσε, δε, ότι η ποιότητα και όχι η ποσότητα του χρόνου που περνά η οικογένεια μαζί το πρωί, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Οι γονείς που κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ήρεμο και τρυφερό ξεκίνημα της ημέρας, φρόντισαν να εντάξουν στην καθημερινότητά τους 9 βασικά στοιχεία που, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ειδικού, συμβάλλουν στην ευημερία των παιδιών.

Οι 9 πρακτικές για πιο ευτυχισμένα παιδιά

Οι πρωινές συνήθειες μπορούν να λειτουργήσουν σαν «ρυθμιστές» της συναισθηματικής κατάστασης ενός παιδιού και να θέσουν τη βάση για μια πιο ήρεμη καθημερινότητα. Ανάμεσα σε αυτές, η ειδικός σε δηλώσεις της στο δίκτυο CNBC, ξεχωρίζει τις παρακάτω:

Ρυθμίστε πρώτα τα συναισθήματά σας

Αρκούν μόνο 60 δευτερόλεπτα με μερικές ανάσες, ή μια γουλιά από τον πρωινό καφέ για να επιτευχθεί ρύθμιση του εαυτού μας, πριν ξυπνήσουμε το παιδί. Αυτές οι στιγμές βοηθούν το γονιό να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του, να ρυθμίσει το νευρικό σύστημά του και να παρέχει μια γερή συναισθηματική βάση για τη νέα ημέρα. Το παιδί, άλλωστε, μαθαίνει τη γαλήνη, μέσα από την ηρεμία του ενήλικα.

Συνδεθείτε με το παιδί

Πριν ξεκινήσει το πρωινό «μαρτύριο» με πλύσιμο δοντιών, τσάντες κι υποχρεώσεις, χαμογελάστε, αγκαλιάστε το παιδί. Πρέπει να περάσετε στο παιδί ότι προτεραιότητα έχει εκείνο και όχι η πρωινή βιασύνη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται πνευματική ασφάλεια και διευκολύνεται η συνεργασία και η ηρεμία.

Μικρές στιγμές ηρεμίας μέσα στο χάος

Παρά το άγχος της προετοιμασίας, μικρά διαλλείματα ηρεμίας, με απαλή μουσική, λίγα λεπτά χωρίς οθόνες ή μια αγκαλιά, μαθαίνουν στα παιδιά ότι ο χρόνος μπορεί να κυλήσει πιο ήρεμα, ακόμα και τα απαιτητικά πρωινά.

Βρείτε αφορμές για γέλιο

Ένα αστείο, μια παιχνιδιάρικη φωνή, μια λάθος κάλτσα, ένα ανάποδο μπλουζάκι… Πολλές είναι οι μικρές στιγμές που μπορούν να χαρίσουν γέλιο, ελαττώνοντας το άγχος και υπενθυμίζοντάς μας ότι τα λάθη και οι μικρές αναποδιές δεν απειλούν τη σχέση.

Μη δίνετε μόνο εντολές, αλλά ρωτήστε πώς νιώθουν

Πριν ξεκινήσετε με τις εντολές, όπως «πλύνε τα δόντια σου», «ντύσου», «φόρεσε παπούτσια», αφιερώστε λίγα λεπτά για να ρωτήσετε πώς νιώθει το παιδί, τι είναι αυτό που ανυπομονεί να κάνει σήμερα, ή πώς περιμένει ότι θα πάει η ημέρα του. Αυτές οι σύντομες ερωτήσεις ενισχύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ανθεκτικότητα.

Κανόνας η αγκαλιά και το φιλί

Μια αγκαλιά ή ένα φιλί μπορούν να δοθούν ανεξάρτητα από την πίεση του χρόνου. Εφαρμόστε τα καθημερινά, αφού η φυσική επαφή απελευθερώνει οξυτοκίνη, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και ρυθμίζει το νευρικό σύστημα του παιδιού.

Όχι στις οθόνες

Για τουλάχιστον τα πρώτα 20 λεπτά μετά το ξύπνημα, καμία συσκευή -ούτε για τον γονέα ούτε για το παιδί- δε θα πρέπει να λειτουργεί. Ούτε τάμπλετ, ούτε τηλέφωνα, ούτε τηλεόραση. Ο χρόνος αυτός γίνεται χώρος συζήτησης ή ακόμα και σιωπής, αλλά χωρίς περισπασμούς και με ουσιαστική παρουσία.

Σεβαστείτε τους ρυθμούς τους

Τα παιδιά λειτουργούν σε άλλον χρόνο. Αυτό που για έναν ενήλικα είναι καθυστέρηση, για ένα παιδί είναι ο φυσικός τρόπος επεξεργασίας του περιβάλλοντός του, αφού ο εγκέφαλός του λειτουργεί με την ταχύτητα που αναλογεί στην ανάπτυξή του. Για να αποφευχθούν εντάσεις, αρκεί να προστεθούν λίγα περισσότερα λεπτά στην πρωινή προετοιμασία για να συγχρονιστούν γονείς και παιδί.

Ο πρωινός αποχαιρετισμός

Μην πείτε βιαστικά «έλα, αργήσαμε», αλλά αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα σε έναν ουσιαστικό αποχαιρετισμό. Μια αγκαλιά, ένα βλέμμα, ένα φιλί, ένα «σ’αγαπώ», ή «θα μου λείψεις», είναι αρκετά για να υπάρξει πραγματική σύνδεση με το παιδί.

Το μυστικό δεν είναι τα πολλά παιχνίδια, ούτε οι πολλές δραστηριότητες, αλλά η σύνδεση που επιτυγχάνεται και η συναισθηματική ασφάλεια που χτίζεται, ώστε το παιδί να νιώσει σημαντικό και αγαπητό. Ακόμη και μόνο μία από αυτές τις συνήθειες αν υιοθετηθεί, μπορεί να οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές και να βοηθήσει ώστε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και να νιώσει πιο ευτυχισμένο.

