Οι 8 στους 10 παγκοσμίως δεν λαμβάνουν αρκετά Ωμέγα-3: Οι επιπτώσεις στην υγεία τους

Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων παγκοσμίως δεν πληρούν τα συνιστώμενα επίπεδα πρόσληψης ωμέγα-3, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, γνωστικής εξασθένησης, φλεγμονωδών παθήσεων και διαταραχών της διάθεσης.

Η ανεπάρκεια ωμέγα-3 θεωρείται πλέον ένα παγκόσμιο διατροφικό κενό, που επηρεάζει τόσο τις χώρες υψηλού όσο και τις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη για την πρόσληψη ωμέγα-3;

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα διαιτητικής πρόσληψης από δεκάδες χώρες και τα συνέκριναν με τις διεθνείς συστάσεις πρόσληψης για τα λιπαρά οξέα ωμέγα-3 μακράς αλυσίδας, και συγκεκριμένα:

EPA (εικοσαπεντανοϊκό οξύ)

DHA (δοκοσαεξαενοϊκό οξύ)

Βασικά ευρήματα:

Οι περισσότεροι πληθυσμοί καταναλώνουν πολύ κάτω από τα συνιστώμενα επίπεδα EPA και DHA Η πρόσληψη είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε περιοχές όπου η κατανάλωση λιπαρών ψαριών είναι ελάχιστη Ακόμα και σε χώρες με άφθονη πρόσβαση σε τρόφιμα, η πρόσληψη ωμέγα-3 συχνά υπολείπεται λόγω διατροφικών προτύπων

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι περισσότερο από το 80% των ανθρώπων παγκοσμίως δεν επιτυγχάνουν τα βέλτιστα επίπεδα ωμέγα-3, με ορισμένους πληθυσμούς να καταναλώνουν λιγότερο από το μισό από αυτό που συνιστάται για μακροπρόθεσμη υγεία.

Η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στο Nutrition Research Reviews (Cambridge University Press).

Γιατί η έλλειψη ωμέγα-3 είναι τόσο συχνή

1. Οι σύγχρονες δίαιτες έχουν απομακρυνθεί από τις πηγές ωμέγα-3

Οι παραδοσιακές δίαιτες περιελάμβαναν περισσότερα:

λιπαρά ψάρια

άγρια θηράματα

φυτικές τροφές πλούσιες σε ωμέγα-3

Οι σημερινές δίαιτες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε:

επεξεργασμένα τρόφιμα

ραφιναρισμένα φυτικά έλαια με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-6

χαμηλή κατανάλωση ψαριών

Αυτή η ανισορροπία μειώνει την πρόσληψη ωμέγα-3 ενώ αυξάνει τα ανταγωνιστικά Ω-6 λιπαρά οξέα.

2. Τα φυτικά ωμέγα-3 δεν αντικαθιστούν πλήρως τα θαλάσσια ωμέγα-3

Ενώ τρόφιμα όπως ο λιναρόσπορος και τα καρύδια περιέχουν ALA (άλφα-λινολενικό οξύ), το σώμα μετατρέπει μόνο ένα μικρό κλάσμα του ALA σε EPA και DHA.

Αυτό σημαίνει ότι:

τα άτομα που βασίζονται αποκλειστικά σε φυτικές πηγές μπορεί να εξακολουθούν να έχουν ανεπάρκεια

τα EPA και το DHA είναι πιο δύσκολο να ληφθούν χωρίς ψάρια ή εμπλουτισμένα τρόφιμα

Τι συμβαίνει όταν δεν λαμβάνετε αρκετά ωμέγα-3;

1. Αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος

Τα ωμέγα-3 βοηθούν:

στην μείωση των τριγλυκεριδίων

στη σταθεροποίηση του καρδιακού ρυθμού

στην μείωση της φλεγμονής

στη βελτίωση της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων

Η χαμηλή πρόσληψη έχει συνδεθεί με:

υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

αυξημένη πιθανότητα αιφνίδιων καρδιακών επεισοδίων

χειρότερα λιπιδαιμικά προφίλ (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια)

2. Επιδράσεις στον εγκέφαλο και τις γνωστικές λειτουργίες

Το DHA είναι ένα σημαντικό δομικό συστατικό του εγκεφάλου. Η ανεπαρκής πρόσληψη σχετίζεται με:

μειωμένη μνήμη και μάθηση

ταχύτερη γνωστική γήρανση

αυξημένο κίνδυνο νευροεκφυλιστικών παθήσεων

Χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 έχουν επίσης παρατηρηθεί σε άτομα με κατάθλιψη και άγχος.

3. Υψηλότερο φλεγμονώδες φορτίο

Τα ωμέγα-3 βοηθούν στη ρύθμιση των φλεγμονωδών οδών. Η χαμηλή πρόσληψη μπορεί να συμβάλει σε:

χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού

πόνο και δυσκαμψία στις αρθρώσεις

επιδείνωση φλεγμονωδών παθήσεων

Αυτή η συστημική φλεγμονή παίζει ρόλο σε πολλές χρόνιες ασθένειες.

4. Προβλήματα όρασης και υγείας ματιών

Το DHA είναι απαραίτητο για τη δομή του αμφιβληστροειδούς. Η ανεπαρκής πρόσληψη μπορεί να επηρεάσει:

την οπτική επεξεργασία

την υγεία της επιφάνειας των οφθαλμών

την μείωση της όρασης που σχετίζεται με την ηλικία

5. Πιθανές μεταβολικές επιδράσεις

Αναδυόμενα ερευνητικά στοιχεία συνδέουν την ανεπάρκεια ωμέγα-3 με:

αντίσταση στην ινσουλίνη

αλλαγμένο μεταβολισμό του λίπους

υψηλότερο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου

Αν και τα ωμέγα-3 δεν αποτελούν θεραπεία, η επαρκής πρόσληψη φαίνεται να υποστηρίζει την μεταβολική ισορροπία.

Πόση ποσότητα ωμέγα-3 συστήνουν οι ειδικοί;

Οι διεθνείς συστάσεις ποικίλλουν ελαφρώς, αλλά οι περισσότεροι ειδικοί συγκλίνουν στη σύσταση για:

250–500 mg ημερησίως συνδυασμένου EPA + DHA για υγιείς ενήλικες

ημερησίως συνδυασμένου EPA + DHA για υγιείς ενήλικες Υψηλότερες ποσότητες για άτομα με καρδιαγγειακό κίνδυνο, υπό ιατρική καθοδήγηση

Η ανασκόπηση του Cambridge υπογραμμίζει ότι η μέση πρόσληψη σε πολλές χώρες είναι κάτω από 200 mg ημερησίως, δηλαδή πολύ κάτω από αυτούς τους στόχους.

Βέλτιστες διατροφικές πηγές ωμέγα-3

Πλούσιες πηγές EPA και DHA

σολομός

σαρδέλες

σκουμπρί

γαύρος

πέστροφα

Φυτικές πηγές ALA

λιναρόσπορος

σπόροι chia

καρύδια

έλαιο ελαιοκράμβης (canola)

Αν και οι φυτικές πηγές είναι ωφέλιμες, οι θαλάσσιες παραμένουν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση των επιπέδων EPA και DHA.

Μπορούν να βοηθήσουν τα συμπληρώματα;

Το ιχθυέλαιο ή τα συμπληρώματα με βάση τα φύκια μπορούν να βοηθήσουν άτομα που:

δεν τρώνε ψάρια

έχουν αυξημένες ανάγκες σε Ω-3

ακολουθούν χορτοφαγικές ή vegan δίαιτες

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα συμπληρώματα πρέπει:

να χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν μια ισορροπημένη διατροφή

να συζητηθούν πρώτα με έναν επαγγελματία υγείας, ειδικά σε υψηλότερες δόσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να καταλάβω εάν έχω έλλειψη σε ωμέγα-3;

Δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα. Η εξέταση αίματος είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος.

Είναι επικίνδυνη η ανεπάρκεια ωμέγα-3;

Δεν προκαλεί άμεσα κάποια οξεία ασθένεια, αλλά αυξάνει τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο για αρκετές χρόνιες παθήσεις.

Χρειάζονται και τα παιδιά ωμέγα-3;

Ναι. Τα ωμέγα-3 είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και της όρασης.

Είναι αρκετή η κατανάλωση ψαριού μία φορά την εβδομάδα;

Συχνά όχι. Οι περισσότερες οδηγίες προτείνουν τουλάχιστον δύο μερίδες λιπαρών ψαριών την εβδομάδα.

Μπορεί η υπερβολική κατανάλωση ωμέγα-3 να είναι επιβλαβής;

Οι πολύ υψηλές δόσεις μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αιμορραγίας. Η ισορροπία και η ιατρική καθοδήγηση έχουν σημασία.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα καθιστά σαφές ότι η ανεπάρκεια ωμέγα-3 είναι ευρέως διαδεδομένη, ακόμη και σε χώρες με άφθονη διαθεσιμότητα τροφίμων. Επειδή τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα παίζουν κρίσιμο ρόλο στην καρδιαγγειακή, εγκεφαλική, φλεγμονώδη και μεταβολική υγεία, η χρόνια χαμηλή πρόσληψη μπορεί να αυξήσει αθόρυβα τον κίνδυνο ασθένειας με την πάροδο του χρόνου.