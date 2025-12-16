Οι 8 στους 10 παγκοσμίως δεν λαμβάνουν αρκετά Ωμέγα-3: Οι επιπτώσεις στην υγεία τους

Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων παγκοσμίως δεν πληρούν τα συνιστώμενα επίπεδα πρόσληψης ωμέγα-3, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, γνωστικής εξασθένησης, φλεγμονωδών παθήσεων και διαταραχών της διάθεσης.
Η ανεπάρκεια ωμέγα-3 θεωρείται πλέον ένα παγκόσμιο διατροφικό κενό, που επηρεάζει τόσο τις χώρες υψηλού όσο και τις χώρες χαμηλού εισοδήματος.
Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη για την πρόσληψη ωμέγα-3;
Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα διαιτητικής πρόσληψης από δεκάδες χώρες και τα συνέκριναν με τις διεθνείς συστάσεις πρόσληψης για τα λιπαρά οξέα ωμέγα-3 μακράς αλυσίδας, και συγκεκριμένα:
- EPA (εικοσαπεντανοϊκό οξύ)
- DHA (δοκοσαεξαενοϊκό οξύ)
Βασικά ευρήματα:
- Οι περισσότεροι πληθυσμοί καταναλώνουν πολύ κάτω από τα συνιστώμενα επίπεδα EPA και DHA
- Η πρόσληψη είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε περιοχές όπου η κατανάλωση λιπαρών ψαριών είναι ελάχιστη
- Ακόμα και σε χώρες με άφθονη πρόσβαση σε τρόφιμα, η πρόσληψη ωμέγα-3 συχνά υπολείπεται λόγω διατροφικών προτύπων
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι περισσότερο από το 80% των ανθρώπων παγκοσμίως δεν επιτυγχάνουν τα βέλτιστα επίπεδα ωμέγα-3, με ορισμένους πληθυσμούς να καταναλώνουν λιγότερο από το μισό από αυτό που συνιστάται για μακροπρόθεσμη υγεία.
Η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στο Nutrition Research Reviews (Cambridge University Press).
Γιατί η έλλειψη ωμέγα-3 είναι τόσο συχνή
1. Οι σύγχρονες δίαιτες έχουν απομακρυνθεί από τις πηγές ωμέγα-3
Οι παραδοσιακές δίαιτες περιελάμβαναν περισσότερα:
- λιπαρά ψάρια
- άγρια θηράματα
- φυτικές τροφές πλούσιες σε ωμέγα-3
Οι σημερινές δίαιτες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε:
- επεξεργασμένα τρόφιμα
- ραφιναρισμένα φυτικά έλαια με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-6
- χαμηλή κατανάλωση ψαριών
Αυτή η ανισορροπία μειώνει την πρόσληψη ωμέγα-3 ενώ αυξάνει τα ανταγωνιστικά Ω-6 λιπαρά οξέα.
2. Τα φυτικά ωμέγα-3 δεν αντικαθιστούν πλήρως τα θαλάσσια ωμέγα-3
Ενώ τρόφιμα όπως ο λιναρόσπορος και τα καρύδια περιέχουν ALA (άλφα-λινολενικό οξύ), το σώμα μετατρέπει μόνο ένα μικρό κλάσμα του ALA σε EPA και DHA.
Αυτό σημαίνει ότι:
- τα άτομα που βασίζονται αποκλειστικά σε φυτικές πηγές μπορεί να εξακολουθούν να έχουν ανεπάρκεια
- τα EPA και το DHA είναι πιο δύσκολο να ληφθούν χωρίς ψάρια ή εμπλουτισμένα τρόφιμα
Τι συμβαίνει όταν δεν λαμβάνετε αρκετά ωμέγα-3;
1. Αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος
Τα ωμέγα-3 βοηθούν:
- στην μείωση των τριγλυκεριδίων
- στη σταθεροποίηση του καρδιακού ρυθμού
- στην μείωση της φλεγμονής
- στη βελτίωση της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων
Η χαμηλή πρόσληψη έχει συνδεθεί με:
- υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων
- αυξημένη πιθανότητα αιφνίδιων καρδιακών επεισοδίων
- χειρότερα λιπιδαιμικά προφίλ (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια)
2. Επιδράσεις στον εγκέφαλο και τις γνωστικές λειτουργίες
Το DHA είναι ένα σημαντικό δομικό συστατικό του εγκεφάλου. Η ανεπαρκής πρόσληψη σχετίζεται με:
- μειωμένη μνήμη και μάθηση
- ταχύτερη γνωστική γήρανση
- αυξημένο κίνδυνο νευροεκφυλιστικών παθήσεων
Χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 έχουν επίσης παρατηρηθεί σε άτομα με κατάθλιψη και άγχος.
3. Υψηλότερο φλεγμονώδες φορτίο
Τα ωμέγα-3 βοηθούν στη ρύθμιση των φλεγμονωδών οδών. Η χαμηλή πρόσληψη μπορεί να συμβάλει σε:
- χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού
- πόνο και δυσκαμψία στις αρθρώσεις
- επιδείνωση φλεγμονωδών παθήσεων
Αυτή η συστημική φλεγμονή παίζει ρόλο σε πολλές χρόνιες ασθένειες.
4. Προβλήματα όρασης και υγείας ματιών
Το DHA είναι απαραίτητο για τη δομή του αμφιβληστροειδούς. Η ανεπαρκής πρόσληψη μπορεί να επηρεάσει:
- την οπτική επεξεργασία
- την υγεία της επιφάνειας των οφθαλμών
- την μείωση της όρασης που σχετίζεται με την ηλικία
5. Πιθανές μεταβολικές επιδράσεις
Αναδυόμενα ερευνητικά στοιχεία συνδέουν την ανεπάρκεια ωμέγα-3 με:
- αντίσταση στην ινσουλίνη
- αλλαγμένο μεταβολισμό του λίπους
- υψηλότερο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου
Αν και τα ωμέγα-3 δεν αποτελούν θεραπεία, η επαρκής πρόσληψη φαίνεται να υποστηρίζει την μεταβολική ισορροπία.
Πόση ποσότητα ωμέγα-3 συστήνουν οι ειδικοί;
Οι διεθνείς συστάσεις ποικίλλουν ελαφρώς, αλλά οι περισσότεροι ειδικοί συγκλίνουν στη σύσταση για:
- 250–500 mg ημερησίως συνδυασμένου EPA + DHA για υγιείς ενήλικες
- Υψηλότερες ποσότητες για άτομα με καρδιαγγειακό κίνδυνο, υπό ιατρική καθοδήγηση
Η ανασκόπηση του Cambridge υπογραμμίζει ότι η μέση πρόσληψη σε πολλές χώρες είναι κάτω από 200 mg ημερησίως, δηλαδή πολύ κάτω από αυτούς τους στόχους.
Βέλτιστες διατροφικές πηγές ωμέγα-3
Πλούσιες πηγές EPA και DHA
- σολομός
- σαρδέλες
- σκουμπρί
- γαύρος
- πέστροφα
Φυτικές πηγές ALA
- λιναρόσπορος
- σπόροι chia
- καρύδια
- έλαιο ελαιοκράμβης (canola)
Αν και οι φυτικές πηγές είναι ωφέλιμες, οι θαλάσσιες παραμένουν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση των επιπέδων EPA και DHA.
Μπορούν να βοηθήσουν τα συμπληρώματα;
Το ιχθυέλαιο ή τα συμπληρώματα με βάση τα φύκια μπορούν να βοηθήσουν άτομα που:
- δεν τρώνε ψάρια
- έχουν αυξημένες ανάγκες σε Ω-3
- ακολουθούν χορτοφαγικές ή vegan δίαιτες
Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα συμπληρώματα πρέπει:
- να χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν μια ισορροπημένη διατροφή
- να συζητηθούν πρώτα με έναν επαγγελματία υγείας, ειδικά σε υψηλότερες δόσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς μπορώ να καταλάβω εάν έχω έλλειψη σε ωμέγα-3;
Δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα. Η εξέταση αίματος είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος.
Είναι επικίνδυνη η ανεπάρκεια ωμέγα-3;
Δεν προκαλεί άμεσα κάποια οξεία ασθένεια, αλλά αυξάνει τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο για αρκετές χρόνιες παθήσεις.
Χρειάζονται και τα παιδιά ωμέγα-3;
Ναι. Τα ωμέγα-3 είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και της όρασης.
Είναι αρκετή η κατανάλωση ψαριού μία φορά την εβδομάδα;
Συχνά όχι. Οι περισσότερες οδηγίες προτείνουν τουλάχιστον δύο μερίδες λιπαρών ψαριών την εβδομάδα.
Μπορεί η υπερβολική κατανάλωση ωμέγα-3 να είναι επιβλαβής;
Οι πολύ υψηλές δόσεις μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αιμορραγίας. Η ισορροπία και η ιατρική καθοδήγηση έχουν σημασία.
Συμπέρασμα
Νέα έρευνα καθιστά σαφές ότι η ανεπάρκεια ωμέγα-3 είναι ευρέως διαδεδομένη, ακόμη και σε χώρες με άφθονη διαθεσιμότητα τροφίμων. Επειδή τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα παίζουν κρίσιμο ρόλο στην καρδιαγγειακή, εγκεφαλική, φλεγμονώδη και μεταβολική υγεία, η χρόνια χαμηλή πρόσληψη μπορεί να αυξήσει αθόρυβα τον κίνδυνο ασθένειας με την πάροδο του χρόνου.