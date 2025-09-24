Οι 6 ήχοι που λατρεύουν να ακούνε οι γάτες

Όπως κάθε πλάσμα πάνω στη Γη, έτσι και οι γάτες έχουν κάποιους ήχους που λατρεύουν να ακούνε και άλλους που πραγματικά δεν τους αντέχουν με τίποτα.

Οι ήχοι που τις εκνευρίζουν απίστευτα είναι κυρίως οι δυνατοί ήχοι όπως ή ηλεκτρική σκούπα, το σεσουάρ μαλλιών ή το μπλέντερ. Αν ακούσει μια από αυτές τις συσκευές, το πιθανότερο είναι να τρέξει να κρυφτεί στο δίπλα δωμάτιο.

Ωστόσο, υπάρχουν και ήχοι που όταν τους ακούσουν, θα τεντώσουν τα αυτιά τους, θα γουρλώσουν τα μάτια τους και θα προσπαθήσουν να καταλάβουν από πού έρχονται. Και πιστέψτε μας, εύκολα θα τους εντοπίσουν καθώς όχι μόνο έχουν εξαιρετική ακοή αλλά έχουν και την ικανότητα να περιστρέφουν τα αυτιά τους 180 μοίρες για την ακόμα πιο γρήγορη ανίχνευσή τους. Ποιοι όμως είναι αυτοί;

Οι ήχοι που κάνουν οι άλλες γάτες

Οι γάτες χρησιμοποιούν μια σειρά από φωνές για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Οπότε, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τους αρέσει να “μιλάνε” μεταξύ τους. Μπορεί, μάλιστα, να γουργουρίζουν η μία στην άλλη όταν νιώθουν χαρούμενες και χαλαρές για να επικοινωνήσουν την ευτυχία τους. Αν έχετε περισσότερες από μια γατούλες σίγουρα θα έχετε γίνει μάρτυρας αυτής της φλυαρίας που τόσο αγαπούν.

Ο ήχος της κονσέρβας που ανοίγει

Εννοείται πως ο ήχος της κονσέρβας που ανοίγει είναι από τους αγαπημένους της γάτας σας, αν όχι ο αγαπημένος της. Σκεφτείτε την ταχύτητα με την οποία τρέχει στην κουζίνα, από όποιο δωμάτιο και να είναι, όταν ακούσει το σακουλάκι με τις λιχουδιές της να ανοίγει, ή την κονσέρβα της ή τις κροκέτες που κάνουν γκελ στο μπολ της και πέφτουν πάλι μέσα. Και πώς να μη λατρεύει αυτούς τους ήχους αφού σηματοδοτούν την ώρα του φαγητού της.

Ο ήχος των παιχνιδιών της

Τα ειδικά σχεδιασμένα για γάτες παιχνίδια είναι από τις πιο ευχάριστες ασχολίες της μικρής σας πριγκίπισσας. Μπορεί να κάνουν ήχους που μιμούνται τα θηράματά τους ή που διεγείρουν τις αισθήσεις τους. Τέτοιοι ήχοι μπορεί να είναι ένα απαλό θρόισμα, τιτίβισμα ή κουδούνισμα. Κάνουν, λοιπόν, το παιχνίδι συναρπαστικό και ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους, προετοιμάζοντάς τες για το επικείμενο κυνήγι-παιχνίδι.

Οι ήχοι της φύσης

Ακριβώς όπως εμείς οι άνθρωποι βρίσκουμε τους ήχους της φύσης ηρεμιστικούς και χαλαρωτικούς, έτσι και οι γάτες απολαμβάνουν αυτούς τους “απαλούς” ήχους που τις βοηθούν να νιώθουν πιο ήρεμες ειδικά όταν θέλουν να ξεκουραστούν. Ο ήχος του ψιλόβροχου, του τρεχούμενου νερού ή το θρόισμα των φύλλων του δέντρου μπορεί να χαλαρώσει τη γάτα σας και να της προσφέρει τον πιο βαθύ ύπνο της ζωής της.

Η κλασική μουσική

Πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν την κλασική μουσική για να χαλαρώσουν ειδικά μετά από μια πολύ πιεστική μέρα. Όσο περίεργο και να σας φαίνεται, πολλές είναι και οι γάτες που αγαπούν την κλασική μουσική γιατί τη θεωρούν και εκείνες αρκετά χαλαρωτική. Αν έχετε γατούλα, κάντε ένα πείραμα και βάλτε μια απαλή μουσική να ακούσει όταν φαίνεται στρεσαρισμένη. Τα αποτελέσματα ίσως να σας εκπλήξουν. Ωστόσο, πρέπει να αποφύγετε τελείως τη δυνατή μουσική γιατί το πιθανότερο είναι να εκνευριστεί και να αγχωθεί περισσότερο και είναι κάτι που σίγουρα δε θέλετε να ζήσετε.

Η φωνή σας

Κι όμως είναι αλήθεια. Η γάτα σας σας αγαπάει ακόμα κι αν δεν το δείχνει. Είστε ο αγαπημένος της άνθρωπος και χαίρεται κάθε φορά που μπαίνετε σπίτι και ακούει τη φωνή σας, καθώς είναι πηγή παρηγοριάς, ασφάλειας, ζεστασιάς αλλά και της τροφής τους. Είναι η ώρα που παίζετε μαζί της, που τη χαϊδεύετε, που την περιποιείστε. Όποτε, δε θα μπορούσε η φωνή σας να μην είναι από τους αγαπημένους της ήχους.