Οι 15 εφαρμογές που υπάρχουν στο κινητό και χρειάζονται σε κάθε ταξίδι

Ναι, το κινητό σου είναι ο απόλυτος ταξιδιωτικός οδηγός. Πάμε να δούμε τις 15 πιο χρήσιμες εφαρμογές που θα κάνουν το ταξίδι σου εντός και εκτός συνόρων πιο εύκολο από ποτέ.

1. Google Maps

Μην αφήνεις τον δρόμο στην τύχη. Οι online χάρτες παρέχουν πλήρη πλοήγηση με φωνητικές οδηγίες, εκτιμώμενο χρόνο άφιξης και ενημέρωση για την κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, σου επιτρέπουν να κατεβάσεις χάρτες offline, κάτι που είναι χρήσιμο σε απομακρυσμένες περιοχές ή όταν το κινητό δέχεται χαμηλό σήμα. Ιδανικές για να αποφύγεις απρόοπτα και καθυστερήσεις!

2. In Charge

Για όσους οδηγούν ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ετοιμάζονται για road trip, η συγκεκριμένη mobile εφαρμογή φόρτισης EV είναι σωτήρια, αφού δείχνει όλα τα σημεία φόρτισης γύρω σου, τον τύπο φορτιστή, τη διαθεσιμότητα κ.α. Απαραίτητο εργαλείο για ασφαλή ταξίδια με ηλεκτρικό αμάξι.

3. Booking / Airbnb

Η κράτηση ξενοδοχείων ή καταλυμάτων δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Με φωτογραφίες, αξιολογήσεις και φίλτρα τιμών, μπορείς να βρεις ακριβώς αυτό που ταιριάζει στο budget και το στυλ σου, ακόμα και τελευταία στιγμή.

4. TripAdvisor

Ανακάλυψε τα καλύτερα εστιατόρια, καφέ, αξιοθέατα και δραστηριότητες στον προορισμό σου, όποιος κι αν είναι αυτός. Οι κριτικές άλλων ταξιδιωτών σε βοηθούν να αποφύγεις τα λεγόμενα “tourist traps” και να βρεις hidden gems, δηλαδή μέρη που συνήθως δεν εμφανίζονται στους οδηγούς ή στις κλασικές λίστες.

5. Skyscanner

Εφαρμογές σαν το skyscanner σου επιτρέπουν να συγκρίνεις τιμές πτήσεων, να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για προσφορές και να οργανώνεις ταξιδιωτικά πακέτα με έξυπνο και οικονομικό τρόπο. Είναι ιδανικές για όσους θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα και να βρίσκουν τα καλύτερα δρομολόγια χωρίς να ψάχνουν σε πολλές ιστοσελίδες. Για τους πιο ψαγμένους, το ChatGPT ίσως να τα καταφέρνει ακόμα καλύτερα. Δοκίμασέ το!

6. Google Translate

Δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή όταν μιλάμε για ταξίδια εκτός συνόρων. Μπορείς να μεταφράσεις κείμενα, φωνή ή ακόμα και φωτογραφίες με κείμενο σε πραγματικό χρόνο. Απαραίτητο εργαλείο για να διαβάζεις μενού, πινακίδες ή να επικοινωνείς με ντόπιους χωρίς άγχος – αλλά και να καταλαβαίνεις ποιο νερό στο σούπερ μάρκετ είναι sparkling!

7. Revolut

Αν τώρα μιλάμε και για ταξίδι σε χώρα με νόμισμα πέραν του ευρώ, χρειάζεσαι μια εφαρμογή για μετατροπή νομισμάτων σε πραγματικό χρόνο και παρακολούθηση ισοτιμιών. Τοπ επιλογή ώστε να ξέρεις πάντα πόσο κοστίζει κάτι και να μην πληρώνεις υπερβολικά λόγω άγνοιας ισοτιμιών.

8. Uber / Bolt / Beat

Διευκολύνουν τη μετακίνηση μέσα στην πόλη, με ασφαλή ride-sharing ή ταξί. Μπορείς να δεις την τιμή πριν την κλήση, να παρακολουθείς τη διαδρομή σου σε πραγματικό χρόνο και να μοιράζεσαι την τοποθεσία σου για μεγαλύτερη ασφάλεια. Πολύ χρήσιμες εφαρμογές όταν βρίσκεσαι σε μια νέα πόλη και δεν θέλεις να ψάχνεις ταξί στον δρόμο.

9. PackPoint

Οργάνωσε τη βαλίτσα σου χωρίς άγχος. Με βάση τον προορισμό, τον καιρό και τις δραστηριότητες που έχεις προγραμματίσει, δημιουργεί λίστα με όλα τα απαραίτητα που δεν πρέπει να ξεχάσεις. Τέλος στις ξεχασμένες μπλούζες ή τους φορτιστές που μένουν στο σπίτι.

10. TripIt

Συγκεντρώνει όλες τις κρατήσεις σου σε ένα πρόγραμμα: πτήσεις, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο, έχεις εύκολη πρόσβαση σε όλα τα ταξιδιωτικά σου δεδομένα, χωρίς να ψάχνεις σε emails ή διαφορετικές εφαρμογές.

11. Weather App

Παρακολούθησε τον καιρό στον προορισμό σου με ακριβείς προβλέψεις για ώρες και ημέρες. Βοηθά να προγραμματίζεις δραστηριότητες και εκδρομές χωρίς εκπλήξεις και να αποφύγεις βροχές ή ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να χαλάσουν τα σχέδιά σου.

12. Google Pay / Apple Pay

Ασφαλείς και γρήγορες πληρωμές χωρίς μετρητά, ιδιαίτερα χρήσιμες σε χώρες όπου η πληρωμή με κάρτα είναι πιο διαδεδομένα από τα μετρητά. Μειώνουν την ταλαιπωρία και τον κίνδυνο να χάσεις χρήματα ή να ψάχνεις ATM.

13. Rome2rio

Εφαρμογή που σου δείχνει συνδυαστικά δρομολόγια με λεωφορείο, τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο. Ιδανική για ταξίδια με πολλές στάσεις, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο στο να οργανώσεις μετακινήσεις μεταξύ πόλεων ή χωρών.

14. Spotify / Audible / Podcasts apps

Ψυχαγωγία σε κάθε ταξίδι, ακόμα και χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ. Κατέβασε μουσική, audiobooks ή podcasts για να κρατήσεις το ταξίδι ευχάριστο και διασκεδαστικό, είτε βρίσκεσαι στο αεροπλάνο, στο τρένο ή σε μια μεγάλη διαδρομή με αυτοκίνητο.

15. Safety apps

Για να μην ανησυχείς ποτέ, ακόμα κι αν είσαι solo traveller! Τέτοιες εφαρμογές σου δίνουν τη δυνατότητα κοινοποίησης της τοποθεσίας σου σε φίλους ή συγγενείς, διαθέτουν SOS κουμπιά και ειδοποιήσεις ασφαλείας, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και ηρεμίας.

Εσύ ακόμα να τις κατεβάσεις;