Οι 10 καλύτερες ερμηνείες του Andy Serkis

Η ποικιλία των ερμηνειών του Andy Serkis είναι αξιοθαύμαστη. Δεν έχει μονάχα αποφύγει την τυποποίηση, αλλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχει ξεπεράσει τα όρια του φυσικού του σώματος όπως κανείς ηθοποιός πριν από αυτόν δεν θα μπορούσε να ελπίζει ότι θα είχε κάνει.

Με τον τρόπο αυτό ο Serkis ανατρέπει ένα ακόμη βασικό στοιχείο στην ιδέα μας για το τι σημαίνει αστέρας του κινηματογράφου: ότι δηλαδή πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο τρόπο ατομικότητας. Αντίθετα προσφέρει μία χαμαιλεοντική ταυτότητα, ένα σχεδόν ρομαντικό ιδανικό του ηθοποιού (όχι του σταρ) που εκφράζεται μέσα από μία μυριάδα ειδών ετερότητας.

Σήμερα που ο ηθοποιός κλείνει τα 59 και έχει επιστρέψει στις ελληνικές αίθουσες ως Gollum, θυμόμαστε τις δέκα καλύτερες ερμηνείες του.

10. William Hare, Burke & Hare

Ο σκηνοθέτης John Landis αποφάσισε να κλείσει την καριέρα του κάνοντας μια μαύρη κωμική βιογραφική ταινία για τους κατά συρροή δολοφόνους του 19ου αιώνα, τον William Burke και τον William Hare.

Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς προσπαθούσε να πετύχει με το Burke & Hare, όμως ο Simon Pegg και ο Serkis είχαν διασκεδαστική χημεία ανεξάρτητα από αυτό.

9. Captain Haddock, The Adventures of Tintin

Ο Steven Spielberg έφερε ένα από τα έργα του πάθους του στη μεγάλη οθόνη το 2011 με το The Adventures of Tintin, το έργο του Hergé που διασκεύασε χρησιμοποιώντας motion-capture και CGI ώστε να αναπαράξει το μοναδικό στυλ του σκιτσογράφου.

Ο Serkis είχε υποδυθεί τον σύμμαχο του Tintin, τον Καπετάνιο Archibald Haddock (και τον πρόγονό του Sir Francis Haddock), και αφού είχε ερευνήσει τόσο το αρχικό υλικό όσο και τους ίδιους τους ναυτικούς, κατάφερε να κάνει τον Haddock τελείως δικό του μένοντας πιστός στον χαρακτήρα. Οι φαν της ταινίας περιμένουμε ακόμα το sequel, μάλλον μάταια.

8. Alfred Pennyworth, The Batman

Ο Serkis είναι ο τελευταίος σε μία μακρά σειρά σπουδαίων ηθοποιών που έχουν υποδυθεί τον πιστό μπάτλερ του Bruce Wayne, τον Alfred Pennyworth.

Στο The Batman, έχει την αποστολή να προστατεύσει την κληρονομιά της οικογένειας Wayne, κάτι που ο Bruce (Robert Pattinson) αρχίζει να αμφισβητεί καθώς μαθαίνει πληροφορίες για τους γονείς του από τον Riddler (Paul Dano). Το The Batman ευτυχώς δεν μας έδειξε ξανά τη δολοφονία των Waynes, όμως ο εμφανής σεβασμός του Alfred για τους πρώην εργοδότες του είναι εμφανής μέσα από την ευαίσθητη ερμηνεία του Serkis.

Μια σπαρακτική σκηνή νοσοκομείου ανάμεσα σε εκείνον και τον Pattinson είναι η σπάνια εγκάρδια στιγμή στη σκοτεινή ταινία του Matt Reeves.

7. Kino Loy, Andor

Η συμμετοχή του Serkis στο Andor, την καλύτερη live-action σειρά στο σύμπαν των Star Wars, ήταν γνωστή. Ο ρόλος του όμως όχι.

Τελικά ο χαρακτήρας του Kino Loy, του στωικού φυλακισμένου που γνωρίζει ο Cassian προσπαθώντας να δραπετεύσει από την Empire, ήταν το κεντρικό συστατικό στο καλύτερο arc της σειράς.

6. Supreme Leader Snoke, Star Wars

Ένα αποξηραμένο, κακόβουλο σαρκίο. Αυτό ήταν ο Supreme Leader Snoke του The Last Jedi – στο Force Awakens είχαμε μία σύντομη μόνο εμφάνισή του – η πιο ρεαλιστική πιθανώς φιγούρα που έφτιαξε ποτέ ο Serkis και οι άνθρωποι της ILM.

5. Ulysses Klaue, Marvel Cinematic Universe

Ο Serkis εντάχθηκε στο Marvel Cinematic Universe το 2015 με το Avengers: Age of Ultron ως επαγγελματίας παράνομης εμπορίας όπλων ονόματι Ulysses Klaue. Η παρουσία του ήταν μικρή αλλά με εκτόπισμα. Ο ηθοποιός είχε εξαφανιστεί τελείως στον χαρακτήρα και έκανε το ίδιο ξανά στο Black Panther.

4. King Kong, King Kong

«[Ο ρόλος του King Kong] ήταν η επιφοίτηση. Είπα στον εαυτό μου, τώρα μπορείς να παίξεις οτιδήποτε», έχει αναφέρει Serkis στον Guardian.

Ο ηθοποιός δεν έπαιξε απλώς τον King Kong. Το έκανε δύο φορές: μία με στολή απέναντι από τη Naomi Watts και μία αφού είχαν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα με το υπόλοιπο καστ εκ νέου με τη στολή του motion capture.

3. Ian Dury, Sex & Drugs & Rock & Roll

Το Sex & Drugs & Rock & Roll απέδειξε ότι ο Serkis μπορούσε να ζωντανέψει διάσημες φιγούρες χωρίς καμία σχέση με τη χρήση mocap. Έπαιξε τον New Wave μουσικό Ian Dury αποτυπώνοντας υπέροχα την προσωπικότητά του και τραγουδώντας με τη δική του φωνή.

Είχε ενδιαφέρον επίσης που είδαμε τον Serkis σε μια ταινία που επικεντρωνόταν στην ίδια την τέχνη του περφόρμανς.

Ο Dury ήταν ο frontman των Ian Dury and the Blockheads που είχε πολεμήσει με την πολιομυελίτιδα ως παιδί, με την ταινία να ακολουθεί την άνοδο του, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε λόγω της παιδικής του ασθένειας και του τρόπου ζωής του ως ενήλικας, καθώς αναλώνεται από τα δεσμά της δημόσιας προσωπικότητάς του.

Η ερμηνεία του Serkis ήταν επίσης μία απαιτητική σωματική απόδοση από μόνη της, καθώς ο Dury υπέφερε από σοβαρή ασθένεια και είχε μανιακές αλλαγές προσωπικότητας.

2. Caesar, The Planet of the Apes

Το reboot του Planet of the Apes δεν είχε φανεί ποτέ καλή ιδέα. Τελικά δεν είχε κανένα δικαίωμα να είναι τόσο καλό όσο κατέληξε να είναι.

Η τριλογία είχε κορυφωθεί πάνω στους ώμους του Serkis που υποδυόταν τον Caesar, έναν συμπονετικό πίθηκο που, όντας μεγαλωμένος από ανθρώπους, είχε διχαστεί ανάμεσα σε δύο κόσμους. Είναι αδύνατον να δεις τις ταινίες και να μην συμπάσχεις με τον Caesar και αυτό χρεώνεται στον Serkis.

1. Gollum, The Lord of the Rings

Είναι ο Andy Serkis ως Gollum το καλύτερο συστατικό της τριλογίας Lord of the Rings του Peter Jackson; Πολύ, πολύ πιθανόν.

Απέναντι στις αναταραχές που απεικονίζει ο Jackson, ο Serkis υπάρχει ως Smeagol σε στιγμές ησυχίας αλληλεπιδρώντας με τον Frodo και τον Sam και, μέσα στην πορεία αυτή, χωρίς καν να προσπαθεί, υπερισχύοντας των ηθοποιών που τους υποδύονται από την οθόνη.

Παίζοντας τον Smeagol, ο Serkis εκφράζει όλη την πολυπλοκότητα του πορτρέτου που είχε σκιαγραφήσει ο Tolkien, παρουσιάζοντας έναν χαρακτήρα αποκρουστικό και χαριτωμένο, κακόβουλο και γενναιόδωρο. Φαλακρό σα μωρό αλλά ασυνήθιστα ηλικιωμένο, με φουσκωμένα μάτια, με ανοιχτό στόμα, τσαλακωμένο. Έχει δύο μυαλά: είναι και το απομεινάρι του εαυτού του, ταπεινό και πρόθυμο να ευχαριστήσει, και το πλάσμα που έπρεπε να γίνει για να επιβιώσει από τον εθισμό του, μοχθηρό και ύπουλο.

Στους τίτλους τέλους του The Return of the King, όπου το όνομα κάθε ηθοποιού εμφανίζεται δίπλα σε ένα σχέδιο του χαρακτήρα του, ο Serkis σχεδιάζεται δύο φορές, μία ως Gollum και μία ως ο ίδιος. Ο Serkis είναι και αυτός χωρισμένος στα δύο. Εκεί και όχι εκεί.