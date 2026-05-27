OHE για κύμα καύσωνα στην Ευρώπη: «Είναι μια σκληρή υπενθύμιση της κλιματικής αλλαγής»

Μια «σκληρή υπενθύμιση» των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει το κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες μέρες ένα μέρος της Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Γαλλίας και της Βρετανίας, δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

«Αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση του σπιράλ συνεπειών της κλιματικής κρίσης, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Ο κύριος υπεύθυνος είναι η εξάρτηση του πλανήτη από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και η αποψίλωση των δασών», τόνισε ο Σάιμον Στιλ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Πολλές άλλες περιοχές του κόσμου επηρεάζονται επίσης σοβαρά, όπως η Ινδία και άλλα μέρη της Ασίας. Η επιστήμη είναι σαφής: η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά αυτούς τους καύσωνες πιο συχνούς και πιο ακραίους», πρόσθεσε.

Υπό την επίδραση ενός επίμονου «θερμικού θόλου», η Γαλλία βιώνει πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή του χρόνου. Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France κατέγραψε νέο μηνιαίο ρεκόρ θερμοκρασίας για τη χώρα σήμερα, με μέσο όρο σε όλη τη χώρα τους 24,8 βαθμούς Κελσίου.

Η Météo-France έκανε λόγο χθες για ένα «σπάνιο, ιστορικό και πρωτόγνωρο» επεισόδιο πρώιμου καύσωνα. Η ζέστη θα μπορούσε να φθάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες «38 βαθμών ή και 39 βαθμών Κελσίου» στη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε σήμερα επίσης ένα νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, πέμπτη ημέρα ενός ασυνήθιστου κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο Σάιμον Στιλ τόνισε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καταδεικνύει επίσης «το υπερβολικό κόστος της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων», ενώ «οι λύσεις είναι εξίσου ξεκάθαρες: μια ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια».

Ο εκτελεστικός γραμματέας της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) επανέλαβε την έκκληση για «πολύ πιο γρήγορη απομάκρυνση από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα» και «περισσότερες επενδύσεις στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις κλιματικές επιπτώσεις».