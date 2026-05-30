ΟΕΦΕ: Σαφή και βατά τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Με σαφή διατύπωση και κάλυψη μεγάλου εύρους της εξεταστέας ύλης χαρακτηρίζονται τα φετινά θέματα των Πανελλαδικών 2026, στα Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τον σχολιασμό της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, τα φετινά θέματα των Νέων Ελληνικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης με ασκήσεις που αφορούν στην πειθώ, τον τίτλο, την ανάπτυξη παραγράφου, αντώνυμες λέξεις (μη λογοτεχνικό κείμενο), ρηματικά πρόσωπα, εγκλίσεις και σχήματα λόγου (λογοτεχνικό κείμενο).

Όλα τα ερωτήματα, αν και απαιτητικά, είναι διατυπωμένα με σαφήνεια.

Στην παραγωγή λόγου (Α3) κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο για τη σχολική εφημερίδα καταγράφοντας τα εφόδια των νέων ανθρώπων, για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Το ερώτημα κρίνεται σαφές, ενώ για την απάντησή του μπορούν να αντλήσουν ιδέες από την καθημερινή ζωή.

Το μη λογοτεχνικό κείμενο -συνέντευξη- είναι αρκετά εκτενές, ενώ οι ασκήσεις που αφορούν το ποίημα ενδέχεται να δυσκολέψουν τους υποψηφίους.

Η ΟΕΦΕ ολοκληρώνει τον σχολιασμό της εκφράζοντας τις ευχές του για επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους.