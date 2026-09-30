Οδοντίατροι σε Άδ. Γεωργιάδη: Το botox εφαρμόζεται υπεύθυνα και στην Οδοντιατρική

Ενόχληση στην οδοντιατρική κοινότητα δημιούργησαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τα χθεσινά αποτελέσματα της πλατφόρμας Medwatch, πώς πολλοί οδοντίατροι παρανομούν, αξιοποιώντας εφαρμογές αισθητικής, όπως botox, υαλουρονικό κλπ.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων από τους ελέγχους της πλατφόρμας Medwatch σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη: 119 οδοντιατρεία στα οποία διαφημίζονταν ή πραγματοποιούνταν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του botox είναι επιστημονικά νόμιμη και στην Οδοντιατρική, καθώς η Οδοντιατρική δεν περιορίζεται στη θεραπεία των δοντιών. «Αποτελεί αυτοτελή επιστήμη υγείας, με αντικείμενο που περιλαμβάνει τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία παθήσεων των δοντιών, του στόματος, των γνάθων και των παρακείμενων ιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της σύγχρονης οδοντιατρικής επιστήμης», επισημαίνουν εμφατικά οι οδοντίατροι. Κάνουν λόγο δε, για άμεση επικαιροποίηση του κώδικα δεοντολογίας.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) ειδικότερα, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης (Botox) από οδοντιάτρους, αλλά και την αυξανόμενη παρουσία παραπλανητικών διαφημίσεων οδοντιατρικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρεί αναγκαίο να ενημερώσει υπεύθυνα τους πολίτες και να επαναφέρει στο προσκήνιο ένα πάγιο θεσμικό αίτημα του οδοντιατρικού κόσμου.

Η Οδοντιατρική είναι σύγχρονη επιστήμη υγείας

Η εφαρμογή της βοτουλινικής τοξίνης αποτελεί αναγνωρισμένη θεραπευτική πράξη, η οποία έχει εφαρμογές και στο πεδίο της Οδοντιατρικής. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας οριοθετούν τη δυνατότητα εφαρμογής της από οδοντιάτρους για θεραπευτικούς σκοπούς που εμπίπτουν στο γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο της Οδοντιατρικής.

Η χρήση της μπορεί να εντάσσεται στην αντιμετώπιση παθήσεων και λειτουργικών διαταραχών της στοματογναθικής και περιστοματικής περιοχής, πάντοτε κατόπιν ορθής διάγνωσης, με την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια και το θεραπευτικό συμφέρον του ασθενούς. Στη σύγχρονη οδοντιατρική είναι σαφές ότι η λειτουργική και η αισθητική διάσταση συνδέονται πάντα με σκοπό την ανακούφιση και την ασφάλεια του ασθενούς.

Η Ε.Ο.Ο. υπενθυμίζει ότι η Οδοντιατρική δεν περιορίζεται στη θεραπεία των δοντιών. Αποτελεί αυτοτελή επιστήμη υγείας, με αντικείμενο που περιλαμβάνει τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία παθήσεων των δοντιών, του στόματος, των γνάθων και των παρακείμενων ιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της σύγχρονης οδοντιατρικής επιστήμης.

Να επικαιροποιηθεί ο δεοντολογικός κανονισμός

Ένας σύγχρονος επιστημονικός κλάδος δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, τονίζει η Ομοσπονδία.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στο Υπουργείο Υγείας και στις εκάστοτε κυβερνήσεις ζητώντας την ολοκλήρωση της θεσμικής διαδικασίας για την επικαιροποίηση του Δεοντολογικού Κανονισμού των Οδοντιάτρων.

Η Ε.Ο.Ο. έχει ήδη από το 2018 καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νέου Δεοντολογικού Κανονισμού, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κανόνων άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος και την προσαρμογή τους στις νέες επιστημονικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές συνθήκες.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και εκκλήσεις της Ομοσπονδίας, η διαδικασία δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα οι Έλληνες οδοντίατροι να εξακολουθούν να διέπονται από τον Δεοντολογικό Κανονισμό του Π.Δ. 39/2009, ο οποίος θεσπίστηκε σε μία εποχή εντελώς διαφορετική από τη σημερινή ως προς την ψηφιακή επικοινωνία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις νέες θεραπευτικές τεχνικές και τις σύγχρονες μορφές άσκησης του επαγγέλματος.

Η Ε.Ο.Ο. καλεί για ακόμη μία φορά το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στις απαιτούμενες θεσμικές ενέργειες για την υιοθέτηση ενός σύγχρονου Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων.

Η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτημα. Αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση σαφών κανόνων άσκησης του επαγγέλματος, για την προστασία των οδοντιάτρων που λειτουργούν με επιστημονική και επαγγελματική συνέπεια και, πρωτίστως, για την προστασία των ασθενών.

Καμία ανοχή στην παραπλανητική διαφήμιση

Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία έχει θέσει σε προτεραιότητα την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των παραπλανητικών πρακτικών προβολής οδοντιατρικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ε.Ο.Ο. έχει ήδη ξεκινήσει πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών απέναντι στην παραπληροφόρηση για τη στοματική υγεία και στις παραπλανητικές διαφημίσεις οδοντιατρικών θεραπειών.

Διαφημιστικές υποσχέσεις για «τέλειο χαμόγελο σε μία ημέρα», θεραπείες σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, εντυπωσιακές εικόνες «πριν και μετά» και πακέτα οδοντιατρικών υπηρεσιών που παρουσιάζονται με όρους καταναλωτικού προϊόντος μπορούν να δημιουργήσουν στους πολίτες την εσφαλμένη εντύπωση ότι σύνθετες πράξεις υγείας αποτελούν απλές, τυποποιημένες και ίδιες για όλους διαδικασίες.

Η Ομοσπονδία δεν αντιτίθεται στην υπεύθυνη ενημέρωση και στη σύγχρονη επικοινωνία του οδοντιάτρου με το κοινό. Αντιθέτως, θεωρεί ότι ακριβώς γι’ αυτό απαιτείται ένα σύγχρονο, σαφές και λειτουργικό δεοντολογικό πλαίσιο, το οποίο θα διαχωρίζει την επιστημονική ενημέρωση από την παραπλανητική εμπορική πρακτική και θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής.

Η Πολιτεία να ολοκληρώσει τον θεσμικό εκσυγχρονισμό

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση να ανταποκριθούν επιτέλους στο επανειλημμένο αίτημα του οδοντιατρικού κόσμου και να προχωρήσουν στην αναγκαία επικαιροποίηση του Δεοντολογικού Κανονισμού.

Δεν είναι δυνατόν η επιστήμη να εξελίσσεται, οι θεραπευτικές δυνατότητες να διευρύνονται, η ψηφιακή επικοινωνία να μεταβάλλει ριζικά τη σχέση επαγγελματία υγείας και πολίτη και το θεσμικό πλαίσιο να παραμένει πίσω από τις εξελίξεις.

Η Ε.Ο.Ο. θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ταυτόχρονα:

το επιστημονικά και θεσμικά κατοχυρωμένο πεδίο άσκησης της Οδοντιατρικής, την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, την τήρηση της οδοντιατρικής δεοντολογίας και πάνω απ’ όλα, την προστασία του πολίτη από την παραπληροφόρηση και τις παραπλανητικές πρακτικές στον χώρο της υγείας.

Η Οδοντιατρική εξελίσσεται.

Η δεοντολογία οφείλει να εξελίσσεται μαζί της.

Η προστασία του ασθενούς παραμένει αδιαπραγμάτευτη.