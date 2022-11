Οδηγός τοποθεσιών για κινηματογραφικά γυρίσματα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το άλσος του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα, με τις αμέτρητες αποχρώσεις του πράσινου, έχει να προτείνει, μεταξύ άλλων, το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για ταινίες όπως το «Hunger Games» ενώ οι ανθισμένες ροδακινιές του κάμπου της Ημαθίας θα μπορούσαν να είναι το ιδανικό σκηνικό για γυρίσματα όπως εκείνα στις «Αναμνήσεις μιας γκέισας». Οι τοποθεσίες αυτές συγκαταλέγονται, ανάμεσα σε πολλές ακόμη, στον πρώτο οδηγό τοποθεσιών (location guide) για την Περιφέρεια, που δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο και μέσα από έντεκα κατηγορίες, αποκαλύπτει την τεράστια ποικιλία τοπίων της περιοχής, για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές κάθε είδους.

Έτσι, για παράδειγμα η παλιά σιδηροδρομική σήραγγα του Πλαταμώνα από την κατηγορία «τρένα και σταθμοί» μπορεί να φέρει στο μυαλό των κινηματογραφιστών εικόνες από ταινίες όπως «το έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές». Από την άλλη πλευρά, η σερραϊκή ύπαιθρος μπορεί να θυμίζει δυτικό Τέξας, σε ένα σκηνικό απολύτως κατάλληλο για ένα γουέστερν. Γυρίσματα για κάποια πολεμική ταινία θα μπορούσε να φιλοξενήσει το στρατόπεδο Κόδρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ σκηνές μυστηρίου ή περιπέτειας στη φύση, το πυκνό δάσος με τον καταρράκτη στη Βαρβάρα Χαλκιδικής. Οι επιλογές είναι ανεξάντλητες, καθώς ο έντυπος οδηγός (location guide) περιλαμβάνει ενδεικτικά δεκάδες τοποθεσίες, ενώ η ψηφιακή βιβλιοθήκη (location library) εκατοντάδες και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα τοπία.

Πρόσκληση Τζιτζικώστα στους επαγγελματίες να κάνουν γυρίσματα στην Κεντρική Μακεδονία

Ο πρώτος οδηγός τοποθεσιών για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάστηκε από το Film Office της Περιφέρειας σε εκδήλωση στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των Agora Talks του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Μαζί με τον οδηγό τοποθεσιών παρουσιάστηκε επίσης και η νέα καμπάνια προώθησης προορισμού με τίτλο «Γνωρίστε την επόμενη τοποθεσία των γυρισμάτων σας στην Κεντρική Μακεδονία» (Meet your next shooting location in Central Macedonia).

Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα να έρθουν για γυρίσματα στην Κεντρική Μακεδονία απηύθυνε, σε μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο οδηγός που δημιουργήθηκε είναι το αποτέλεσμα μιας μοναδικής διαδικασίας εντοπισμού τοποθεσιών σε όλη την περιοχή, με σκοπό να απαθανατίσει τις πιο συναρπαστικές τοποθεσίες και από τις επτά Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, που φωτογραφήθηκαν από κινηματογραφική άποψη για πρώτη φορά.

Παράλληλα, όπως είπε, διοργανώθηκε ένα ταξίδι εξοικείωσης για τοποθεσίες γυρισμάτων (location scouting fam-trip) με τη συμμετοχή διακεκριμένων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Για μια πρωτοβουλία πραγματικά αξιόλογη, που θα ήταν ευχής έργο να μιμηθούν και τα υπόλοιπα Film Offices στην Ελλάδα, έκανε λόγο, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η Διευθύντρια του Hellenic Film Commission, Μαρία Κουφοπούλου. Η ίδια επισήμανε ότι το Film Office της Κεντρικής Μακεδονίας είναι πάρα πολύ δραστήριο και τόνισε πως πιστεύει ότι η προσπάθεια θα αποδώσει καρπούς.

Ένα ανοιχτό στούντιο για γυρίσματα 365 μέρες το χρόνο

Ως ένα βασικό εργαλείο για να παρουσιαστούν σε όλους τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα πλεονεκτήματα της κινηματογράφησης στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτήρισε τον οδηγό τοποθεσιών η αν. προϊσταμένη του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Λίνα Μυλωνάκη. Η ίδια υπογράμμισε ότι μέσα από τον οδηγό, η Κεντρική Μακεδονία προβάλλεται ως ένα συναρπαστικό ανοιχτό στούντιο για παραγωγές όλων των ειδών, για γυρίσματα 365 ημέρες το χρόνο, με εύκολη πρόσβαση σε πολλές τοποθεσίες σε μία ημέρα. Τα τοπία και οι τοποθεσίες παρουσιάζονται, άλλωστε, μέσα από 11 κατηγορίες: αγροτικά και εξοχικά τοπία, αστικό και ημιαστικό περιβάλλον, βιομηχανικά τοπία, εγκαταλειμμένα σκηνικά, θαλασσινά τοπία, κάστρα και γέφυρες, πολιτιστική κληρονομιά, τοπία αντικατάστασης, τρένα και σταθμοί, φύση και χωριά.

Στη δημιουργία του οδηγού αναφέρθηκε η διευθύνουσα σύμβουλος της Media World Productions Ρούλα Τσότρα, ενώ η σύμβουλος παραγωγών και συντονίστρια οπτικοακουστικών έργων του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διονυσία Αρβανίτου μίλησε για το ταξίδι εξοικείωσης με τοποθεσίες γυρισμάτων στο οποίο, όπως είπε, προσκλήθηκαν οι βασικοί φορείς λήψης αποφάσεων σε εταιρείες παραγωγής υψηλής ποιότητας και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Σταθμοί του ταξιδιού ήταν μεταξύ άλλων, το δάσος των Μουριών κοντά στη Δοϊράνη, η λίμνη Κερκίνη, τα οχυρά του Ρούπελ και τα λουτρά στο ‘Αγκιστρο Σερρών, το βυζαντινό κάστρο Ισσάρι στο Σιδηρόκαστρο, οι καταρράκτες Σκρα, ο ‘Αγιος Νικόλαος Νάουσας, οι παραδοσιακές συνοικίες της Βέροιας και της Έδεσσας, τα στενά του Αλιάκμονα, οι καλύβες των ψαράδων στη Χαλάστρα, οι παραδοσιακοί οικισμοί της Πιερίας, η λιμνοθάλασσα του Αγγελοχωρίου και οι παραλίες της Χαλκιδικής.