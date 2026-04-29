ΟΔΔΗΧ: Στο 2,01% η απόδοση των εντόκων τριμήνου – Υπερκάλυψη κατά 2,58 φορές

Στο 2,01% διαμορφώθηκε η απόδοση των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας (13 εβδομάδων) στη δημοπρασία, ύψους 400 εκατ. ευρώ, που πραγματοποίησε σήμερα 29/4 ο ΟΔΔΗΧ, με υπερκάλυψη κατά 2,58 φορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,033 δισ. υρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.