«Όχι» των αγροτών στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου

Στην Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, την Κυριακή αναμένεται να αποστείλουν στο Μέγαρο Μαξίμου και τα συναρμόδια Υπουργεία έγγραφο με τα αιτήματά τους.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν σε κλείσιμο Εθνικών και παρακαμπτήριων οδών.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών αφορούν στο υψηλό κόστος παραγωγής, με αιχμή το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, καθώς και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Οι αγρότες είχαν ξεκαθαρίσει ότι για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα. Ζητούν η συζήτηση να γίνει πάνω σε σαφή και συγκεκριμένη ατζέντα, με τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι είναι διατεθειμένη να δώσει λύσεις στα βασικά αιτήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.