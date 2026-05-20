«Όχι στο νόμο της ζούγκλας»: Κοινό ανακοινωθέν Σι – Πούτιν με αιχμές κατά Τραμπ

Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες «ορισμένων χωρών» να κυριαρχήσουν προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον «νόμο της ζούγκλας».

«Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις, και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας», αναφέρεται στην κοινή σινορωσική διακήρυξη όπου διακρίνονται σαφείς αιχμές στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Προσπάθειες από ορισμένα κράτη για μονομερή διαχείριση για να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο στο πνεύμα της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει», προστίθεται.

Πάντως, ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειώνεπισημαίνοντας ότι και το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο Πρόεδρο.

«Σιβηρία 2»

Η Ρωσία και η Κίνα δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον νέο αγωγό φυσικού αερίου «Σιβηρία 2»- τον οποίο προωθεί η Μόσχα εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Κρεμλίνο στην αποτίμηση των συνομιλιών μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι ενώ οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε μια «βασική συμφωνία», συμπεριλαμβανομένης «της διαδρομής και του τρόπου κατασκευής της», δεν υπήρχε «σαφές χρονοδιάγραμμα» και «υπάρχουν ακόμη ορισμένες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν».

«Μια μέρα χώρια μοιάζει με τρία φθινόπωρα»

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας είχαν φτάσει σε «άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο» και συγκαταλέγονταν στους «κύριους σταθεροποιητικούς παράγοντες στη διεθνή σκηνή».

Χρησιμοποίησε μάλιστα έναν κινεζικό ιδιωματισμό που μεταφράζεται ως «μια μέρα χώρια μοιάζει με τρία φθινόπωρα», για να περιγράψει με λυρισμό την φιλία που διατηρούν οι δύο ηγέτες, οι οποίοι πάντως είχαν να συναντηθούν από τον περυσινό Σεπτέμβριο, όταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν πραγματοποίησε το 24ο ταξίδι του στην Κίνα.

«Εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία συνεχίζει να διατηρεί τον ρόλο της ως αξιόπιστος προμηθευτής πόρων, ενώ η Κίνα παραμένει υπεύθυνος καταναλωτής αυτών των πόρων», δήλωσε στον Σι.

«Δίκαιο παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης»

Ο πρόεδρος της Κίνας υποδεχόμενος νωρίτερα τον Πούτιν για τις κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες επεσήμανε ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να οικοδομήσουν ένα «δίκαιο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι «επιτακτική ανάγκη» καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «κρίσιμη καμπή» με κίνδυνο ανάφλεξης. «Η κινεζική πρόταση τεσσάρων σημείων για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή στοχεύει στην περαιτέρω οικοδόμηση διεθνούς συναίνεσης και στη συμβολή στην άμβλυνση των εντάσεων, στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και στην προώθηση της ειρήνης», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Όπως έκανε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Ρώσο ομόλογό του.

O Σι Τζινπίνγκ χαιρέτισε τους δεσμούς με τη Ρωσία ως μια δύναμη «ηρεμίας εν μέσω χάους», αναφέρθηκε σε μια ολοένα και πιο τεταμένη διεθνή κατάσταση καθώς συνομιλούσε με τον Πούτιν στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού και εξαπέλυσε μια «συγκαλυμμένη επίθεση στις ΗΠΑ», σύμφωνα με το CNN.