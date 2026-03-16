ΟΑΣΘ: Σε διαθεσιμότητα οδηγός που ενεπλάκη σε επεισόδιο

Σε άμεση διαθεσιμότητα θέτει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εργαζόμενό του οδηγό.

Σε σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φαίνεται να έχει κατέβει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες, ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης.

Ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας. Κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού και τίθεται σε γνώση του θα εξετάζεται άμεσα και θα τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.

Υπενθυμίζεται ότι εργαζόμενοι και πολίτες μπορούν να αναφέρουν σχετικά περιστατικά και μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών https://report.oseth.com.gr