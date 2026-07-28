Ο Ζινεντίν Ζιντάν νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας

Ο Ζινεντίν Ζιντάν διορίστηκε την Τρίτη (28/7) προπονητής της εθνικής Γαλλίας, όπως αναμενόταν ευρέως, μετά την αποχώρηση του Ντιντιέ Ντεσάν, ανακοίνωσε η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF).

Ο 54χρονος Ζιντάν θεωρούνταν εδώ και καιρό ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για τον ρόλο και περίμενε την ευκαιρία να αναλάβει την εθνική ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια.

Θα αντικαταστήσει τον Ντεσάν, η θητεία του οποίου ξεκίνησε το 2012 και έληξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού η Γαλλία τερμάτισε τέταρτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ντεσάν οδήγησε τη Γαλλία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 και στον τελικό τέσσερα χρόνια αργότερα.

Ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, συμπαίκτης του Ντεσάν στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1998, προετοιμαζόταν για τον ρόλο από τότε που έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2021.

«Η δουλειά στην εθνική ομάδα της Γαλλίας ήταν η μόνη που ήθελα», είπε ο Ζιντάν μετά την αποκάλυψή του στα κεντρικά γραφεία της FFF στο Παρίσι.

«Είχα προτάσεις αυτά τα τέσσερα ή πέντε χρόνια για να αναλάβω την ηγεσία μιας ομάδας και τις απέρριψα όλες για την εθνική ομάδα της Γαλλίας».

Ο Ζιντάν θα ακολουθήσει τα βήματα του πρώην συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα, Λοράν Μπλαν, ο οποίος προπονούσε την εθνική ομάδα από το 2010 έως το 2012, και του Ντεσάν.

Ο πρώην παίκτης της Γαλλίας, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2000 ως παίκτης, έχει προπονήσει μόνο μία ομάδα, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του με τους ισπανικούς γίγαντες, τους οδήγησε σε τρεις συνεχόμενους τίτλους Champions League το 2016, το 2017 και το 2018, ένα πρωτοφανές επίτευγμα στη σύγχρονη εποχή της διοργάνωσης.

Πηγή: AFP