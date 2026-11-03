Ο Ζελένσκι στο Βερολίνο για νέες συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να βρεθεί σήμερα στο Βερολίνο, ενόψει νέων συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή νέου γύρου συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι.

Oι συνομιλίες αυτές θα διεξαχθούν σε επίπεδο συμβούλων , σημείωσε ο Γουίτκοφ. «Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις διευθετήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο, στην αποκλιμάκωση, στις ανθρωπιστικές προσπάθειες και στα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», σχολίασε στο Χ.