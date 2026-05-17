Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επίθεση με drones στη Μόσχα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα (drones) επιτέθηκαν στην περιοχή της Μόσχας στη Ρωσία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων.

“Η αντίδρασή μας στην παράταση του πολέμου από τη Ρωσία, αλλά και στις επιθέσεις της κατά των πόλεων και κοινοτήτων μας είναι απολύτως δικαιολογημένη”, έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

“Η απόσταση από τα σύνορα της Ουκρανίας είναι μεγαλύτερη από 500 χιλιόμετρα. Η συγκέντρωση της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι η πυκνότερη. Αλλά, αυτό το ξεπερνάμε”, ανέφερε ο ίδιος. “…Λέμε ξεκάθαρα στους Ρώσους: το κράτος τους πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο του”.

Πηγή: ΑΠΕ