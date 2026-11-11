Ο Ζελένσκι έφτασε στο Δουβλίνο για συναντήσεις με ευρωπαίους ηγέτες και αμερικανούς απεσταλμένους

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε την Τετάρτη (11/11) στο Δουβλίνο όπου θα συμμετάσχει στην 9η σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και θα συναντηθεί με τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στον απόηχο των ουκρανορωσικών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι.

Καταβάλλουμε προσπάθειες με στόχο «να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά», υπογραμμίζει ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι βοηθούν και στηρίζουν την Ουκρανία.

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα επισκεφθούν αύριο Πέμπτη τη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προτού ταξιδέψουν στο Δουβλίνο όπου θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι.