Ο Ζελένσκι απέπεμψε την πρέσβειρα στις ΗΠΑ με προεδρικό διάταγμα

Η πρεσβευτής της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Όλγα Στεφανίσινα αποπέμφθηκε από τα καθήκοντά της, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (3/8) .

Η Στεφανίσινα ήταν στη θέση αυτή για σχεδόν έναν χρόνο. Η αναχώρησή της αναμενόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται εν μέσω σημαντικού κυβερνητικού ανασχηματισμού και μιας αναμενόμενης ευρύτερης εναλλαγής των πρεσβευτών της Ουκρανίας.

Οι εικασίες ότι η Στεφανίσινα ενδέχεται να αποχωρήσει από τη θέση της κυκλοφορούν ήδη από την έναρξη του αιφνιδιαστικού κυβερνητικού ανασχηματισμού στα μέσα Ιουλίου. Πρόσωπο από το περιβάλλον της Στεφανίσινα δήλωσε στην Kyiv Independent ότι η ίδια αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση «κατόπιν δικού της αιτήματος».

Μια άλλη πηγή που έχει γνώση για τον ανασχηματισμό δήλωσε, ωστόσο, ότι τα σχέδια για την αναδιάρθρωση της κυβέρνησης υπήρχαν εδώ και καιρό.

Ο Ζελένσκι αρχικά είχε σχεδιάσει να διορίσει την πρόσφατα απολυθείσα πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο ως πρέσβειρα της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον. Αλλά απέρριψε την προσφορά, καταλήγοντας σε ένα απροσδόκητο πλήγμα στα σχέδια της προεδρικής διοίκησης.

Η αποχώρηση της Στεφανίσινα έρχεται εν μέσω εικασιών ότι θα μπορεί να βρεθεί ανατιμέτωπη με ποινικές κατηγορίες.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς έχει πραγματοποιήσει έρευνες σε σχέση με φερόμενες παρατυπίες που αφορούν την Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, αν και δεν της έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ εταιρείες που συνδέονταν με τον πρώην σύζυγό της είχαν λάβει συμβάσεις για τη διαχείριση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, το 2019 της είχαν απαγγελθεί κατηγορίες σε ξεχωριστή υπόθεση υπεξαίρεσης.

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε τον λόγο της απομάκρυνσης της Στεφανίσινα και δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον διάδοχό της.