Ο Βασίλης Σπανούλης στον Άρη!

Εποχή Βασίλη Σπανούλη αρχίζει στον Άρη Betsson, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Ο Άρης ολοκλήρωσε μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού, πείθοντας τον 43χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό να αναλάβει το νέο project της ομάδας.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα και πλέον απομένουν διαδικαστικές λεπτομέρειες, προκειμένου να ακολουθήσει και η επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ. Ο Σπανούλης ήταν ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της προπονητικής αγοράς, έχοντας δεχθεί προτάσεις από ομάδες της EuroLeague τον τελευταίο μήνα, όμως τελικά αποφάσισε να πει το «ναι» στον Άρη.

Η απόφαση αυτή δείχνει και το μέγεθος της φιλοδοξίας που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, με τους «κίτρινους» να θέλουν να μπουν σε μια νέα εποχή. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση είχε ο Νίκος Ζήσης, GM της ΚΑΕ Άρης, κουμπάρος και συνεργάτης του Σπανούλη στην Εθνική ομάδα.

Ο Ζήσης χειριζόταν την υπόθεση από τον Μάρτιο, έχοντας την έγκριση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, για τις οικονομικές υπερβάσεις που απαιτούνταν.

Στο τραπέζι έπεσε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, μέσα σε ένα ευρύτερο πενταετές πλάνο, με σημαντικές παροχές και οικονομικές εγγυήσεις τόσο για τον Σπανούλη και τους συνεργάτες του, όσο και για το αγωνιστικό μπάτζετ.

Το μπάτζετ της ομάδας αναμένεται να είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος κινούνταν κοντά στα 4,5-5 εκατ. ευρώ.