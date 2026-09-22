Ο βασιλιάς Σαλμάν χαρακτηρίζει «τρομοκρατική πολιτοφυλακή» τους Χούθι της Υεμένης

Οβασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας χαρακτήρισε σήμερα «τρομοκρατική πολιτοφυλακή» τους Χούθι της Υεμένης, κατηγορώντας τους ότι έβαλαν στο στόχαστρο τη Μέκκα.

Το Ριάντ έχει κατηγορήσει τους φιλοϊρανούς αντάρτες ότι εξαπέλυσαν επίθεση στην ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη την περασμένη Πέμπτη.

Ο 90χρονος βασιλιάς Σαλμάν, που σπανίως μιλά δημοσίως, χαιρέτισε «τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας (…) στην άμυνα της χώρας» και καταδίκασε «τη νέα απόπειρα της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθι να στοχεύσει τη Μέκκα».

Πρόσθεσε ότι αυτό αποτελεί «πρόκληση για τους μουσουλμάνους σε όλον τον κόσμο», όπως μετέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA.