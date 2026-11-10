Ο Τζιμ Τζόρνταν αναλαμβάνει την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων εξέλεξαν τον συντηρητικό βουλευτή από το Οχάιο, Τζιμ Τζόρνταν, ως νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει την ηγεσία της μειοψηφίας στο επόμενο Κογκρέσο, μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με το Punchbowl News, το οποίο επικαλείται το Reuters, η εκλογή πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία, κεκλεισμένων των θυρών, στο πλαίσιο της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικανών.

Ο Τζόρνταν επικράτησε του Στιβ Σκαλίζ, μέχρι σήμερα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, συγκεντρώνοντας 106 ψήφους έναντι 73 του αντιπάλου του.

Η αλλαγή ηγεσίας έρχεται μετά την απόφαση του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, να αποχωρήσει από την κομματική ηγεσία, στον απόηχο της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών.

Η εκλογική ήττα και η νέα ισορροπία στο Κογκρέσο

Οι ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης ανέτρεψαν τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, καθώς οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν σημαντικές πλειοψηφίες τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Έτσι, οι Ρεπουμπλικάνοι καλούνται να προσαρμοστούν στον ρόλο της αντιπολίτευσης για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τζόρνταν να αναλαμβάνει τον συντονισμό της κοινοβουλευτικής τους παρουσίας και την εκπροσώπηση της παράταξης απέναντι στην πλειοψηφία των Δημοκρατικών.

Ποιος είναι ο Τζιμ Τζόρνταν

Ο Τζιμ Τζόρνταν, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, συγκαταλέγεται στις πλέον συντηρητικές και αναγνωρίσιμες προσωπικότητες των Ρεπουμπλικανών.

Έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις κοινοβουλευτικές έρευνες κατά Δημοκρατικών αξιωματούχων και πολιτικών προσώπων, ενώ αποτελεί σταθερό υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Στιβ Σκαλίζ ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών υπό τον Μάικ Τζόνσον. Στο παρελθόν είχε διατελέσει στενός συνεργάτης και βασικός σύμμαχος του πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν ΜακΚάρθι.