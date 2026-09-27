Ο τυφώνας Nolo σαρώνει Χαβάη και Μεξικό – Άνεμοι που ξεπερνούν τα 200 χλμ την ώρα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Χαβάη, καθώς ο τυφώνας Νόλο πέρασε νότια των νησιών και συνεχίζει να ενισχύεται, παρά το γεγονός ότι δεν αναμένεται άμεσο χτύπημα της ξηράς από το κέντρο του φαινομένου.

Ο Νόλο κινείται νότια του Μεγάλου Νησιού με ανέμους που φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να εξελιχθεί σε μεγάλο τυφώνα τις επόμενες ώρες, ενώ θα συνεχίσει την πορεία του δυτικά, νότια του αρχιπελάγους.

Παρότι η προειδοποίηση για τυφώνα ήρθη, οι αμερικανικές αρχές προειδοποιούν ότι οι εξωτερικές ζώνες της καταιγίδας ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνες πλημμύρες, κατολισθήσεις και ισχυρούς ανέμους. Στο Μεγάλο Νησί οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν συνολικά τα 51 εκατοστά, ενώ έντονα φαινόμενα αναμένονται και στα υπόλοιπα νησιά.

Hurricane Nolo well south of Hawaii is powering up and looks like a “major hurricane” heading into Sunday. Don’t sleep on Nolo — it has a window to intensify to mid-range Category 4. Thankfully, no direct impacts to Hawaii. pic.twitter.com/tjm1kxx0T4 — Ryan Maue (@RyanWeather) September 27, 2026

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ήδη προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τμήματα βασικών αυτοκινητοδρόμων να κλείνουν λόγω πλημμυρών. Περισσότερα από 120 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί στο Μεγάλο Νησί, ενώ συνολικά περίπου 400 στελέχη βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλη τη Χαβάη.

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα αυξημένη καθώς πολλές περιοχές εξακολουθούν να ανακάμπτουν από τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Λάλα τον Αύγουστο, όταν περίπου 100 κατοικίες παρασύρθηκαν από τα θεμέλιά τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

What it looked like this AM along the SE/S shore of Hawaii from Hawaiian Paradise Park to Naalehu. Luckily, Hurricane Nolo did make the W turn away from Hawaii but it brought some gusty winds and brief bouts of hvy rain as well as rowdy surf. #hawaii #hurricane#nolo #naalehupic.twitter.com/lzPcUVH5tL — Brian Emfinger (@brianemfinger) September 27, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) να συντονίσει τις επιχειρήσεις υποστήριξης και να διαθέσει έκτακτη χρηματοδότηση.

Την ίδια ώρα, στο νησί Μάουι, πυρκαγιά σε θαμνώδη έκταση οδήγησε σε υποχρεωτικές εκκενώσεις κατοίκων και σε κλείσιμο τμημάτων του οδικού δικτύου, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται στην περιοχή.

Παράλληλα, στον ανατολικό Ειρηνικό, ο τυφώνας Πόλο, κατηγορίας 4, απειλεί τη χερσόνησο της Μπάχα Καλιφόρνια στο Μεξικό, με τις τοπικές κοινότητες να προετοιμάζονται για πιθανές πλημμύρες, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μεταφορές. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι αρκετές απομονωμένες περιοχές θα μπορούσαν να αποκλειστούν εάν οι δρόμοι καταστούν αδιάβατοι από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Συναγερμός στο Μεξικό

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στο Μεξικό καθώς ο τυφώνας Polo κατηγορίας 4 κατευθύνεται προς τη χερσόνησο της Μπάχα Καλιφόρνια, έχοντας ήδη προκαλέσει ισχυρές καταιγίδες στις νοτιοδυτικές ακτές της χώρας. Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους που φτάνουν τα 220 χιλιόμετρα την ώρα, αν και οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να εξασθενήσει πριν από την αναμενόμενη προσέγγισή του στην ξηρά τη Δευτέρα.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στο Σαν Χουανίκο, μια μικρή αλιευτική κοινότητα στις ακτές του Ειρηνικού, η οποία βρίσκεται εντός της προβλεπόμενης πορείας του κυκλώνα. Οι κάτοικοι φοβούνται τις επιπτώσεις ενός ισχυρού χτυπήματος, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα υποδομών και περιορισμένη πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

«Ο κόσμος ανησυχεί πολύ. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει μια τόσο ανησυχητική κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε η διευθύντρια τοπικού ξενοδοχείου, Γκλόριελι Ρόμπλες Μέζα.

Η κοινότητα απέκτησε ηλεκτροδότηση μόλις τα τελευταία χρόνια, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με συχνές διακοπές ρεύματος. Μια πιθανή καταστροφή του δικτύου θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην ψύξη τροφίμων και στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Παράλληλα, η τροφοδοσία καυσίμων είναι ήδη δύσκολη, καθώς το πλησιέστερο πρατήριο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση και η διάθεση γίνεται μέσω αποθηκευτικών δεξαμενών.

Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι προετοιμάζονται κυρίως με δικές τους δυνάμεις για την έλευση του τυφώνα, ενώ το τοπικό δημοτικό σχολείο αναμένεται να λειτουργήσει ως καταφύγιο έκτακτης ανάγκης. Οι μεγαλύτεροι φόβοι αφορούν το ενδεχόμενο πλημμυρών και αποκλεισμού της περιοχής, που θα δυσκολέψουν την πρόσβαση σε βοήθεια και σε ιατρικές υπηρεσίες.

Πηγή: Associated Press