Ό. Τσάπαλος: Δεν αλλάζουν τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

«Δεν αλλάζει κάτι για τους δικαιούχους ως προς τις προϋποθέσεις ή τα εισοδηματικά, οικογενειακά κριτήρια που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας την Τρίτη στην ΕΡΤ, με αφορμή την προαναγγελία του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη για οριζόντια αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης.

«Το μόνο που αλλάζει είναι το ύψος της επιδότησης», πρόσθεσε. «Αν λοιπόν ένα νοικοκυριό πέρσι έλαβε 1.000 ευρώ επιδότηση μέσω του επιδόματος θέρμανσης, φέτος θα λάβει 1.300 ευρώ γιατί αυξάνεται 30%. Υπενθυμίζεται ότι αυτό το επίδομα είναι κλιμακωτό, από 100 έως 1.200 ευρώ, αναλόγως στην περιοχή στην οποία βρίσκεται ο δικαιούχος και τις ανάγκες θέρμανσης που έχει, λόγω και των ειδικών καιρικών συνθηκών».

Πέρσι, όπως σημείωσε ο κ. Τσάπαλος «περίπου 1.200.000 πολίτες ήταν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο αφορούσε όχι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και άλλους τύπους θέρμανσης, όπως ξυλεία, ηλεκτρικό ρεύμα για αντλίες θερμότητας, φυσικό αέριο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, θα εξειδικευθούν αύριο στη συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Οικονομικών.

«H επιδότηση στην αντλία που θα ανακοινωθεί αύριο θα έχει ως αποτέλεσμα η τιμή διάθεσης να είναι αρκετά κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά. Πρόθεσή μας είναι η ήδη υπάρχουσα επιδότηση στην αντλία για το ντίζελ κίνησης να συνεχιστεί και για τις επόμενες μέρες και θεωρώ πιθανό να έχουμε θετικές ειδήσεις και από το μέτωπο των διυλιστηρίων, όσον αφορά τη συνέχιση της δικής τους επιδότησης στη βενζίνη κατά 10 λεπτά ανά λίτρο».

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι «ήρθε η στιγμή της Ευρώπης να συνεννοηθεί και να αποκτήσει μια κοινή στάση στο πώς μπορούν να στηριχθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά. Η ελληνική πρόταση είναι είναι πολύ απλή. Ουσιαστικά από αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει εξασφαλίσει η χώρα μας όσον αφορά τα έργα ενεργειακών υποδομών και ανθεκτικότητας των νοικοκυριών για τα επόμενα χρόνια, ζητούμε ένα κομμάτι του να διατεθεί και για απ’ ευθείας ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Είναι στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανονισμών της Ευρώπης, δεν «χτυπάει» στις οροφές δαπανών ή σε κάποιο κανονιστικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόταση θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες και πιστεύουμε και ελπίζουμε να έχουμε αίσια έκβαση».