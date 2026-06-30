Ο Τραμπ ζητά από το Κογκρέσο να τερματίσει το «δίκαιο του εδάφους» μετά το μπλόκο του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το «δικαίωμα του εδάφους» αφού το Ανώτατο Δικαστήριο τορπίλισε μια από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και κάλεσε το Κογκρέσο να τον βοηθήσει να υλοποιήσει ένα από τα κυριότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα του.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό στο Κογκρέσο, μέσω της νομοθετικής οδού», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα του Τραμπ

Με μια απόφαση που θεωρείται ισχυρό πλήγμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε σήμερα την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το «δίκαιο του εδάφους», δηλαδή τη χορήγηση της ιθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος.

Με ψήφους 6 έναντι 3, το Δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε πέρυσι ο Τραμπ, αμέσως μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του. Το διάταγμα αυτό καταργούσε το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που επιχειρούσε να επιβάλει για να περιορίσει τη μετανάστευση.

Είναι η δεύτερη φορά φέτος που το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει μια σημαντική πρωτοβουλία του Τραμπ. Τον Φεβρουάριο ακύρωσε την απόφασή του να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters