Ο Τραμπ ζητά από το Ιράν την απελευθέρωση 8 γυναικών: Θα ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τις διαπραγματεύσεις μας

Μήνυμα απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έστειλε προς την ιρανική ηγεσία, η οποία, όπως ανέφερε, αναμένεται να συμμετάσχει σύντομα σε διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε την απελευθέρωση γυναικών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μια τέτοια ενέργεια θα εκληφθεί ως ένδειξη καλής θέλησης και θα συμβάλει θετικά στο κλίμα των συνομιλιών. Παράλληλα, κάλεσε τις ιρανικές Αρχές «να μην τους κάνουν κακό».

Όπως σημείωσε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

«Το Ιράν έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία», μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Την ίδια ώρα, εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα Πακιστάν.