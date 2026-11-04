Ο Τραμπ υπέγραψε διακήρυξη για την εξερεύνηση του Διαστήματος και των μακρινών γαλαξιών

Την ώρα που το ενδιαφέρον στις ΗΠΑ είναι στραμμένο στις κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραφε μια διακήρυξη με την οποία έστρεψε το βλέμμα πολύ πιο μακριά, πέρα από τη Γη και προς τα όρια του Σύμπαντος.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διακήρυξη χαρακτηρίζοντας το Διάστημα «επαρχία όλης της ανθρωπότητας», υποστηρίζοντας ουσιαστικά το δικαίωμα εξερεύνησης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο ηλιακό σύστημα, αλλά και στους υπόλοιπους γαλαξίες.

Το μήνυμα του Τραμπ για την εξερεύνηση του Σύμπαντος

«Ανανεώνουμε την επίσημη και δίκαιη αποστολή μας να οδηγήσουμε την ανθρωπότητα στα πιο απομακρυσμένα σημεία του Σύμπαντος», αναφέρει ο Τραμπ στη διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε αργότερα από τον Λευκό Οίκο.

«Επαναβεβαιώνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ηγηθούν αυτής της τολμηρής προσπάθειας», προσθέτει.

Σύμφωνα με το κείμενο, η συγκεκριμένη διακήρυξη, που αφορά το δικαίωμα της ανθρωπότητας να εξερευνήσει το Σύμπαν, στηρίζεται στις αρμοδιότητες που παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δεν εξήγησε άμεσα γιατί επέλεξε να υπογράψει τη διακήρυξη την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών, κατά τις οποίες οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν πόση πολιτική δύναμη θα διατηρήσει ο ίδιος στο εσωτερικό της χώρας.

Επιστροφή στη Σελήνη έως το 2028 και βλέψεις για τον Άρη

Παράλληλα, με τη διακήρυξη οι ΗΠΑ δεσμεύονται να επιστρέψουν στη Σελήνη έως το 2028, ενώ επαναλαμβάνεται ο στόχος να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αποστολή Αμερικανού στον Άρη.

Οι συγκεκριμένες φιλοδοξίες είχαν ήδη παρουσιαστεί από τον Τραμπ στην ομιλία της ορκωμοσίας του, λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Το έθνος που θα ηγηθεί στο Διάστημα θα διαμορφώσει το μέλλον της ανθρωπότητας – και αυτό το έθνος θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της διακήρυξης.