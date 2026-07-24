Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον την Τρίτη

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η επικείμενη συνάντηση έρχεται ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν έναν «εποικοδομητικό ρόλο» για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η δήλωση έγινε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, στο περιθώριο της συνόδου των ΥΠΕΞ των κρατών του ASEAN στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο έπληξε εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, που κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι επλήγη πετρελαϊκή εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1.350 χιλιομέτρων και ανέφερε πετυχημένα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις επιμελητείας, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Το πιο σημαντικό, η επιχείρηση κατά ρωσικών εγκαταστάσεων επιμελητείας, που τροφοδοτούν τον στρατό κατοχής με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων σκαφών (drones), εξοπλισμό πλοήγησης και στρατιωτικό εξοπλισμό, είναι σε εξέλιξη» τόνισε μέσω Telegram.