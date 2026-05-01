Ο Τραμπ θα αυξήσει 25% τους δασμούς σε ευρωπαϊκά οχήματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (1/5) ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι η Ε.Ε. δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία.

Μάλιστα όπως αναφέρει θεωρεί δεδομένο ότι οι εταιρείες που θα συμφωνήσουν να κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, δεν θα τους επιβληθούν δασμοί.

Αναλυτικά η ανάρτηση

[Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβληθεί δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών. Αυτά τα εργοστάσια, στα οποία θα απασχολούνται Αμερικανοί εργαζόμενοι, θα ανοίξουν σύντομα — Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».