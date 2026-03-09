Ο Τραμπ σκέφτεται την κατάληψη του Στενού του Ορμούζ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CBS News τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του «σκέφτεται» να αναλάβει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος φέρεται να είπε στο CBS News ότι το Στενό του Ορμούζ — ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία διέλευσης ενέργειας στον κόσμο, καθώς μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου — παραμένει ανοιχτό, αλλά ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να «σκέφτεται να το καταλάβει».

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σημειώσει απότομη αύξηση από την αρχή του πολέμου με το Ιράν και κυμαίνονται γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.