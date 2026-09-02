Ο Τραμπ προτείνει τα Στενά του Ορμούζ να μετονομαστούν σε «Στενά Τραμπ»

Οπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε με ανάρτησή του τη μετονομασία των Στενών του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ», υποστηρίζοντας ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός βρίσκεται πλέον υπό αμερικανικό έλεγχο.

«Τώρα που το έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των Στενών του Ορμούζ σε Στενά Τραμπ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι, όπως και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η περιοχή θα είναι πλέον «πιο καυτή από ποτέ», κλείνοντας την ανάρτησή του με τη φράση «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα».

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υπενθυμίζεται ότι, η Τεχεράνη έχει κλείσει αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα από τότε που άρχισε ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.