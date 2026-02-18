Ο Τραμπ προειδοποιεί τον Στάρμερ: Μην παραχωρήσετε το νησί Ντιέγκο Γκαρσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντονάλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ να μην προχωρήσει σε συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης για το στρατηγικής σημασίας νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε «μεγάλο λάθος».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι μισθώσεις δεν αποτελούν κατάλληλη λύση για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ισχυρίστηκε ότι ο Στάρμερ κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του νησιού λόγω αξιώσεων από φορείς που — όπως ανέφερε — είναι «άγνωστοι» και «πιθανώς πλασματικοί».

Ο πρόεδρος τόνισε τη στρατηγική σημασία του Ντιέγκο Γκαρσία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, επισημαίνοντας ότι, σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας με το Ιράν, η βάση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή ή εξουδετέρωση ενδεχόμενης επίθεσης από «ένα εξαιρετικά ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς». Αναφέρθηκε επίσης στη δυνατότητα χρήσης της αεροπορικής βάσης στο RAF Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν ισχυρές, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η απώλεια ελέγχου του νησιού θα αποτελούσε «κηλίδα» για έναν στενό σύμμαχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, κάλεσε το Λονδίνο να παραμείνει «ισχυρό» απέναντι σε εσωτερικές πιέσεις, κάνοντας αναφορά και σε ζητήματα που χαρακτήρισε ως «wokeism».

Κλείνοντας, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στηρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επανέλαβε την προτροπή του να μην παραχωρηθεί ο έλεγχος του Ντιέγκο Γκαρσία.