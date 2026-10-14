Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: Θα σας προκαλέσουμε μεγάλη ζημιά

Οπρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε με ακόμη σκληρότερα πλήγματα κατά του Ιράν, την ώρα που εντείνονται οι συγκρούσεις γύρω από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Μιλώντας σε συγκέντρωση στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι οι ΗΠΑ «θα προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στο Ιράν», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και διασφαλίζουν τη συνεχή ροή πετρελαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι πολίτες των ΗΠΑ κατανοούν πως οι αυξημένες τιμές της βενζίνης αποτελούν ένα «μικρό τίμημα» προκειμένου να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

«Μπορείτε να φανταστείτε αν επιτίθεντο στις πόλεις μας και σε περιοχές όπου βρισκόμαστε, ακόμη και εδώ στην Αλάσκα; Θα βλέπατε πολύ μεγαλύτερη αναταραχή. Αυτή τη στιγμή, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ελέγχουμε. Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ, πολύ σύντομα. Θα πετύχουμε μια μεγάλη νίκη πολύ σύντομα και οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν σημαντικά. Η τιμή της βενζίνης θα επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα», δήλωσε.

«Είχα καταφέρει να μειώσω την τιμή της βενζίνης στα 1,85 δολάρια το γαλόνι σε ορισμένες περιοχές, όπως η Αϊόβα, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη. Πιστεύω ότι ίσως πετύχουμε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Θα το δείτε. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι το Ιράν, το υπ’ αριθμόν ένα κράτος χρηματοδότης της τρομοκρατίας, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αν είχε αποκτήσει ένα, ίσως να μη βρισκόσασταν εδώ σήμερα», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, το Ιράν φαίνεται να αλλάζει τακτική. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη χρησιμοποιεί άοπλους παρατηρητές για τον εντοπισμό πλοίων που αποτελούν πιθανούς στόχους, ενώ συνολικά 24 πλοία έχουν δεχθεί πλήγματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οι συγκρούσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται στα Στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία και οι Χούτι ανταλλάσσουν νέα πλήγματα, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση και επέκταση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.