O Τραμπ μίλησε κινέζικα: «Gung-ho σημαίνει συνεργασία» – Σι: «Υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης με τις ΗΠΑ»

H τριήμερη επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ με συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (24/9) στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες μέσα σε διάστημα 11 μηνών και αυτό από μόνο του αποτελεί μια σπουδαία εξέλιξη στις σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι αυτός και ο Πρόεδρος Σι έχουν μια σχέση που βασίζεται στον «αμοιβαίο σεβασμό». Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν σημειώσει «τεράστια βήματα στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες μας».

Ανέφερε ότι εργάζονται για μια «πιο ισορροπημένη εμπορική σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της νέας πρόσβασης στην αγορά για τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν επίσης πιεστικά ζητήματα σχετικά με την «ασφάλεια, την τεχνολογία και την υπερ-νοημοσύνη».

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα σε αυτούς τους τομείς μπορούν «να προωθήσουν την ειρήνη και την ευημερία για δεκαετίες και δεκαετίες που έρχονται», λέει.

Καθώς ο Τραμπ έφτασε στο τέλος των δηλώσεών του, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες υιοθέτησαν τη φράση «gung-ho» από την Κίνα, η οποία, όπως λέει, σημαίνει «συνεργασία» στα κινέζικα.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, θα συζητήσουμε επίσης πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την υπερ-νοημοσύνη [ΤΝ]», δήλωσε ο Τραμπ. «Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σε αυτούς τους τομείς σήμερα μπορούν να προωθήσουν την ειρήνη και την ευημερία για δεκαετίες και δεκαετίες που έρχονται».

Παρά το γεγονός ότι θεωρούνται παγκόσμιοι ανταγωνιστές, ο Τραμπ επεσήμανε επίσης την ιστορική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σι: «Υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης και κοινή στρατηγική»

Από την πλευρά του ο Σι κατά την έναρξη των δηλώσεώ του στάθηκε στη στρατηγική σχέση που έχουν θεσπίσει το τελευταίο διάστημα οι δύο χώρες, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Με τον πρόεδρο Τραμπ έχουν αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης».

Παράλληλα, ο Κινέζος πρόεδροςδήλωσε ότι η σχέση ΗΠΑ – Κίνας είναι μια σχέση στρατηγικής σταθερότητας και ότι οι χώρες «επωμίζονται μια ιστορική ευθύνη» σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης, ο Σι δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να διασφαλίσουν την ασφαλή ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης:

«Τόσο η Κίνα όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κορυφαία έθνη στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε τόσο την ικανότητα όσο και την ευθύνη να αναπτύξουμε και να διαχειριστούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για το καλό και να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται πάντα υπό ανθρώπινο έλεγχο και εξυπηρετεί την ευημερία του λαού», είπε.

Η ανάρτηση Τραμπ

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ έκανε μια ανάρτηση για την υποδοχή που επεφύλαξε ο ίδιος στον Σι: «Συνάντησα τον πρόεδρο Σι στο αεροδρόμιο χθες και φαίνεται πως είναι δυνατός, σφριγηλός και σε φόρμα – Καλύτερα από ποτέ», έγραψε ο Τραμπ το πρωί της Πέμπτης. «Η κυρία Σι, φυσικά, πανέμορφη!» πρόσθεσε.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των συνομιλιών

Η σύνοδος κορυφής Σι-Τραμπ απέκτησε επιπλέον σημασία λόγω των πρόσφατων προειδοποιήσεων από προγραμματιστές και ηγέτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ότι τα προϊόντα τους θα μπορούσαν σύντομα να ξεφύγουν από τον έλεγχο και να απειλήσουν την ανθρωπότητα.

Ωστόσο, την Τρίτη, ο Τραμπ μετονόμασε την τεχνητή νοημοσύνη σε «υπερνοημοσύνη» και δήλωσε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός παγκόσμιου σχεδίου για τον έλεγχο» της τεχνολογίας αυτής. Η ραγδαία επέκταση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικές εφαρμογές, εν τω μεταξύ, προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας, καθώς οποιαδήποτε κίνηση είτε από το Πεκίνο είτε από την Ουάσιγκτον για τον περιορισμό της τεχνολογίας θα μπορούσε να προσφέρει στην αντίπαλη υπερδύναμη ένα πιθανό πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης.

Η αντίθεση του προέδρου σε οποιαδήποτε ρύθμιση, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, έχει ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας σημαντικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σχετικά με το θέμα. Ενώ η Κίνα αντιδρά στον εξωτερικό έλεγχο, έχει δείξει μεγαλύτερη ανοχή στη δημιουργία θεσμικών διασφαλίσεων και μιας παγκόσμιας συναίνεσης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, αν και η προθυμία της να προχωρήσει πέρα από τη ρητορική παραμένει ασαφής.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει υιοθετηθεί σε εξαιρετικά ευρεία κλίμακα στην Κίνα. Η κλειστή πολιτική κοινωνία της σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει σχεδόν καμία συζήτηση ή αντίδραση σχετικά με την τεχνολογία, όπως αυτές που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ο μόνιμος εκπρόσωπος του Πεκίνου στα Ηνωμένα Έθνη, Φου Κονγκ, επέκρινε σφοδρά, σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με επικεφαλής του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από «ορισμένες μεγάλες χώρες» τις οποίες κατηγόρησε ότι δημιουργούν μια «μικροπρεπή κλίκα του τύπου “εμείς εναντίον αυτών”» και ότι αναγκάζουν άλλες χώρες να χρησιμοποιούν τη δική τους τεχνολογία αντί της κινεζικής.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει κάποια αναγνώριση και από τις δύο πλευρές όσον αφορά την παγκόσμια ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι, εν όψει της συνόδου κορυφής, οι ΗΠΑ και η Κίνα συζητούσαν το ενδεχόμενο να ανοίξουν ένα κανάλι επικοινωνίας σχετικά με περιστατικά που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να προσδιοριστούν «ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης».