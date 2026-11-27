Την πρόθεσή του να θέτει το προεδρικό βέτο σε νομοσχέδια των Δημοκρατικών για να μπλοκάρει τη νομοθετική ατζέντα τους τα επόμενα δύο χρόνια, επαναλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη φορά ντυμένος ως «Νονός» από την ομώνυμη ταινία, και κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομα του ήρωα Βίτο Κορλεόνε.

Το λογοπαίγνιο βασίζεται στην ηχητική ομοιότητα του ονόματος του εμβληματικού χαρακτήρα της ταινίας «Ο Νονός», Vito Corleone (Βίτο Κορλεόνε), με τη λέξη Veto (βέτο), παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «Don Veto Corleone».

Συγκεκριμένα ο Τραμπ στις 26 Νοεμβρίου την ημέρα των Ευχαριστιών, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social μια ασπρόμαυρη εικόνα φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Σε αυτήν απεικονίζεται ο ίδιος ντυμένος με σμόκιν πίσω από το γραφείο του «Νονού», έχοντας δίπλα του μια γάτα —αναφορά στη διάσημη εναρκτήρια σκηνή του Μάρλον Μπράντο στην ταινία του 1972

Ο Τραμπ κρατά μια μεγάλη κόκκινη σφραγίδα με τη λέξη «VETO» πάνω από μια στοίβα νομοθετικών εγγράφων.

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί συνέχεια της ρητορικής που υιοθέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος αμέσως μετά τις εκλογές, αποκαλώντας τον εαυτό του «Mr. Veto».