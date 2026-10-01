Ο Τραμπ εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ για να συγκρατήσει τις τιμές

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης «κάθε μέρα», καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων, που ενδέχεται να έχει βαρύ πολιτικό κόστος τον επόμενο μήνα, στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο κ. Τραμπ έκρινε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να έχει «αρνητικό αντίκτυπο» στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης.

Υποστήριξε ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου και οι δυο πλευρές πλήττουν ενεργειακές υποδομές μειώνοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές, είναι ανάμεσα στις βασικές αιτίες της ανόδου των τιμών και πρόσθεσε «νομίζουμε πως είμαστε πολύ καλά» σε σχέση με άλλα κράτη.

Δεν έκανε καμιά αναφορά ούτε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ούτε στα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ παρατήρησε πως το πρόβλημα είναι πιο εκτεταμένο.

«Χάσαμε κάποιες εξαγωγές ντίζελ από τη Μέση Ανατολή, αν και τις αποκαθιστούμε αυτές, και χάσαμε κάποιες εξαγωγές ντίζελ από την Κίνα», οι διαταραχές του εφοδιασμού είναι «πολλές», ανέφερε ο κ. Ράιτ.

Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένει σύντομα ανακοινώσεις από την Ευρώπη για νέες εξαγωγές ντίζελ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP