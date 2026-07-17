Ο Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση κατά του Ιράν – Στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ

H κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, ενόψει πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι, μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται επιθέσεις σε υποδομές του Ιράν, όπως μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, νέα πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις με στόχο να καταστεί ακόμη πιο δύσκολη η πρόσβαση στο εμπλουτισμένο ουράνιο, καθώς και βομβαρδισμός της υπόγειας εγκατάστασης στο Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται υπό κατασκευή.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση, ωστόσο εμφανίζεται διατεθειμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις ώστε να προκαλέσει τέτοιο πλήγμα στο Ιράν που θα το οδηγήσει να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να δώσει το «πράσινο φως» για την κλιμάκωση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ακόμη, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να αποστείλει αρκετές δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού τις επόμενες ημέρες, επαναφέροντας τη δύναμη στα επίπεδα που βρισκόταν στην αρχή του πολέμου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός προτιμά να επιχειρούν τα αεροσκάφη αυτά από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, καθώς άλλες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις και λιγότερο ασφαλείς για τα αμερικανικά αεροσκάφη.

Κατά τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη εξακολουθεί προς το παρόν να μην σχεδιάζει απευθείας επίθεση στο Ισραήλ, καθώς μια τέτοια κίνηση εκτιμάται ότι θα προκαλούσε μαζικά αντίποινα.

«Ένα μόνο έχω να πω στους ηγέτες του Ιράν: Μην υπολογίζετε ότι θα επικρατήσει ηρεμία αν μας επιτεθείτε. Μην περιμένετε επανάληψη όσων έγιναν. Δεν θα είναι επανάληψη. Θα πρόκειται για κάτι πολύ πιο ισχυρό», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του την Τρίτη.