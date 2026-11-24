Να αυξήσουν τους δασμούς σε βάρος της Κίνας και δεκάδων ακόμη ευρωπαϊκών -και μη- χωρών, ετοιμάζονται οι ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, ζημιώνουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στηρίζοντας την εγχώρια βιομηχανική τους παραγωγή, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν τους σχεδιασμούς στη Wall Street Journal .

Ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Τζέιμισον Γκριρ, αναμένεται να παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα τα πορίσματα μιας έρευνας διάρκειας ενός μήνα σχετικά με τις βιομηχανικές επιδοτήσεις της Κίνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 14 ακόμη χωρών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει.

Ο Γκριρ έχει υποστηρίξει ότι οι επιδοτήσεις αυτές και άλλες κρατικές ενισχύσεις έχουν δημιουργήσει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στις εν λόγω οικονομίες, επιτρέποντας στις εταιρείες τους να κατακλύζουν τις παγκόσμιες αγορές με φθηνότερα προϊόντα και να υπονομεύουν τους Αμερικανούς παραγωγούς.

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικά αιτήματα για σχολιασμό.

Να αλλάξει… η ατζέντα της Nvidia

Η δημοσιοποίηση της έρευνας του USTR αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να συμβάλει στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση γύρω από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και το τι γνώριζε η αμερικανική κυβέρνηση για το φερόμενο λαθρεμπόριο προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας του προς την Κίνα.

Βουλευτές και γερουσιαστές και των δύο κομμάτων έχουν αμφισβητήσει τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Πεκίνο στον απόηχο του σκανδάλου. Η επικείμενη ανακοίνωση του USTR αναμένεται να σηματοδοτήσει υψηλότερους δασμούς για δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Οι νέοι δασμοί θα καλύπτουν τα περισσότερα εξαγόμενα προϊόντα από αυτές τις χώρες, αν και πιθανότατα θα εξαιρεθούν ορισμένα βιομηχανικά αγαθά -όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα- που υπόκεινται ήδη σε δασμούς βάσει ξεχωριστής νομοθεσίας περί εθνικής ασφάλειας.

Θα αγγίξει το ύψος του 2025

Οι τελικοί δασμολογικοί συντελεστές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι σκοπεύουν να επιβάλουν δασμούς αντίστοιχους με εκείνους που είχε θεσπίσει ο Τραμπ το 2025, προτού το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει το πρώτο πακέτο δασμών τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι χώρες που έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ, όπως η Ιαπωνία και η ΕΕ, αναμένεται να δουν τον συνολικό δασμολογικό τους συντελεστή να ευθυγραμμίζεται με όσα είχαν συμφωνήσει πριν από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις πηγές.

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα θα βρεθούν πιθανότατα αντιμέτωπες με δασμούς ύψους 15% ή και χαμηλότερους, ενώ άλλες χώρες, όπως το Βιετνάμ και η Ινδία, ενδέχεται να επιβαρυνθούν με υψηλότερους συντελεστές, βάσει των δικών τους συμφωνιών με τον Τραμπ.

Δασμοί επιπλέον του 10-12,5%

Η Κίνα αναμένεται να δεχθεί υψηλότερους δασμούς σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες, σημείωσαν οι πηγές, καθώς αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ τονίζουν ότι οι κρατικές της επιδοτήσεις είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένες και προκαλούν στρεβλώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Επιπλέον, η κυβέρνηση ενδέχεται να συμπεριλάβει ρήτρα που θα της επιτρέπει να αυξήσει περαιτέρω τους δασμούς σε όσες χώρες επιδεινώσουν την πλεονάζουσα βιομηχανική τους ικανότητα ή δεν προχωρήσουν σε αλλαγές πολιτικής κατά τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, πρόσθεσαν ορισμένες από τις πηγές.

Οι νέοι αυτοί δασμοί αναμένεται να προστεθούν σε εκείνους που επιβλήθηκαν μέσω μιας ξεχωριστής δασμολογικής παρέμβασης τον περασμένο Ιούλιο, η οποία στόχευε στην τιμωρία των χωρών που δεν εμποδίζουν το εμπόριο αγαθών που παράγονται μέσω καταναγκαστικής εργασίας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση προέβλεπε δασμούς μεταξύ 10% και 12,5% για μια ομάδα 60 οικονομιών, αλλά εκκρεμεί δικαστική προσφυγή εναντίον της.