Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι το Πεντάγωνο τού παρουσίασε σχέδιο για κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις διαρροές που έγιναν σε αμερικανικά ΜΜΕ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ότι το Πεντάγωνο του είχε παρουσιάσει ένα σχέδιο για την κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αυτό θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από τη σειρά αεροπορικών επιθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ υπονόησε ότι θα υπήρχαν πολλές ζημιές. Και ότι μόνο αφού, όπως περιέγραψε, τον παρακάλεσαν χώρες της περιοχής, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε μια επίθεση που θα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών χιλιάδων ανθρώπων.

Ακόμη δήλωσε ότι ήταν ευτυχής που τον παρότρυναν να επιδείξει αυτοσυγκράτηση σε αυτό το θέμα.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι έχει θέσει προθεσμία στους Ιρανούς να κάνουν αυτό που θεωρεί σωστό: να δεσμευτούν να μην αναπτύξουν πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και ουσιαστικά να σταματήσουν να αποτελούν υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και την ασφάλεια της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.