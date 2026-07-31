Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς – Το σχέδιο των 10 σημείων

Οπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» κατέληξε σε συμφωνία-πλαίσιο για τον αφοπλισμό της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο επί της αρχής.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, πρόκειται για ένα πολυφασικό σχέδιο που προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, τη δημιουργία νέας παλαιστινιακής διοίκησης, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας και την έναρξη της ανοικοδόμησης της περιοχής.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», υποστηρίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια μόνιμη ειρηνευτική διευθέτηση. Όπως ανέφερε, κατά την πρόοδο του αφοπλισμού θα αποχωρούν σταδιακά οι ισραηλινές δυνάμεις, ενώ την ευθύνη για την ασφάλεια θα αναλαμβάνουν μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη και η υπό σύσταση Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το σχέδιο αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας και εκτιμούν ότι είναι η πρώτη φορά που η Χαμάς αποδέχεται, σε επίπεδο αρχής, συγκεκριμένο πλαίσιο αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας.

Οι 10 βασικοί άξονες του σχεδίου

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει περίοδο εφαρμογής περίπου 200 έως 250 ημερών, με κάθε στάδιο να ενεργοποιείται μόνο μετά από πιστοποίηση ανεξάρτητων διεθνών παρατηρητών.

1. Σταδιακός πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς

Η διαδικασία προβλέπει τη σταδιακή παράδοση του οπλισμού της Χαμάς, η οποία θα ολοκληρωθεί σε διαδοχικές φάσεις υπό διεθνή εποπτεία.

2. Αποχώρηση της Χαμάς από τη διακυβέρνηση

Η οργάνωση θα αποσυρθεί από κάθε πολιτικό και διοικητικό ρόλο, μεταβιβάζοντας τις αρμοδιότητές της στην Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας (NCAG), ένα μεταβατικό τεχνοκρατικό παλαιστινιακό όργανο.

3. Δημιουργία νέας παλαιστινιακής αστυνομίας

Αρχικά θα παραδοθεί ο οπλισμός της υφιστάμενης αστυνομίας της Χαμάς και στη συνέχεια θα συγκροτηθεί νέο αστυνομικό σώμα, το οποίο θα λειτουργεί υπό τη νέα διοίκηση με διεθνή εκπαίδευση και υποστήριξη.

4. Καταστροφή σηράγγων και βαρέος οπλισμού

Το σχέδιο προβλέπει την εξουδετέρωση υπόγειων σηράγγων, αποθηκών όπλων, εκτοξευτών πυραύλων και εγκαταστάσεων παραγωγής οπλισμού.

5. Παράδοση των ατομικών όπλων

Στην τελική φάση θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των ατομικών όπλων, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που θα θεσπίσει η νέα παλαιστινιακή διοίκηση.

6. Αφοπλισμός όλων των ένοπλων οργανώσεων

Η διαδικασία θα αφορά όλες τις ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων πολιτοφυλακών που συγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

7. Ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης

Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης περίπου 5.000 στρατιωτών, η οποία θα εκπαιδεύσει τη νέα παλαιστινιακή αστυνομία, θα υποστηρίξει τον αφοπλισμό και θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος μηχανισμός ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και παλαιστινιακών αρχών.

8. Σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούν από κάθε περιοχή μόνο μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού και την πιστοποίηση της διαδικασίας από τη Διεθνή Επιτροπή Επαλήθευσης.

9. Διεθνής επιτήρηση όλων των σταδίων

Η πρόοδος κάθε φάσης θα ελέγχεται από ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές, οι οποίοι θα επιβεβαιώνουν ότι τόσο η Χαμάς όσο και το Ισραήλ τηρούν τις δεσμεύσεις τους.

10. Σταδιακή ανοικοδόμηση της Γάζας

Η ανοικοδόμηση θα ξεκινά στις περιοχές όπου θα έχει ολοκληρωθεί η αποστρατιωτικοποίηση. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, έχουν εξασφαλιστεί δεσμεύσεις χρηματοδότησης περίπου 16 δισ. δολαρίων, κυρίως από χώρες του Κόλπου, ενώ τα πρώτα πιλοτικά έργα κατοικιών σχεδιάζονται να αρχίσουν στη Ράφα στις αρχές του 2027.

Το βασικό εμπόδιο στην εφαρμογή

Παρά την ανακοίνωση της αμερικανικής πλευράς, η εφαρμογή του σχεδίου παραμένει αβέβαιη.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία αφοπλισμού πριν ξεκινήσει η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις της πρώτης φάσης της εκεχειρίας, μεταξύ των οποίων η απρόσκοπτη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας.

Από την άλλη πλευρά, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ότι η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού θα πραγματοποιείται μόνο αφού ολοκληρώνεται ο αφοπλισμός κάθε περιοχής. Η διαφωνία αυτή θεωρείται το σημαντικότερο εμπόδιο για την υλοποίηση της συμφωνίας.

Επιφυλάξεις από την ισραηλινή πλευρά

Παρά τις επαφές που προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, στο Ισραήλ εξακολουθεί να επικρατεί επιφυλακτικότητα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η Χαμάς θα προχωρήσει τελικά στον πλήρη αφοπλισμό της, ενώ εκτιμούν ότι το προτεινόμενο πλαίσιο δεν καλύπτει όλες τις ισραηλινές απαιτήσεις.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να αναμένει από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει στο πλαίσιο του σχεδίου, υπογραμμίζοντας ότι τυχόν υπαναχωρήσεις θα επηρεάσουν αρνητικά την προοπτική εφαρμογής του.

Ο ρόλος των διαμεσολαβητών

Καθοριστική, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ήταν η συμβολή της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ, ο οποίος φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη φιλοξενία και τον συντονισμό των συνομιλιών.

Η επόμενη ημέρα στη Γάζα

Εφόσον το σχέδιο εφαρμοστεί πλήρως, θα πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2007 που η Χαμάς θα αποχωρήσει από τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας θα αναλαμβάνει σταδιακά τη διοίκηση κάθε περιοχής μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού και την έγκριση της Διεθνούς Επιτροπής Επαλήθευσης.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες που δημιουργεί η ανακοίνωση της αμερικανικής πλευράς, η υλοποίηση του σχεδίου θα εξαρτηθεί από την τήρηση των δεσμεύσεων όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, με τα επόμενα στάδια να θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της συμφωνίας.