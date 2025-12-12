Ο Τραμπ ανακοίνωσε ανακωχή ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη

Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφώνησαν να σταματήσουν όλες τις μάχες από σήμερα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε μεσολαβήσει για να τερματιστεί η πρόσφατη ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social είπε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δύο ηγέτες «σχετικά με την πολύ ατυχή επανεμφάνιση του μακροχρόνιου πολέμου του».

«Και οι δύο χώρες είναι έτοιμες για ΕΙΡΗΝΗ και να συνεχίσουν να εμπορεύονται με τις ΗΠΑ», έγραψε ακόμη ενώ συγχαίρει τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας για τη βοήθειά για το ζήτημα.

Εξηγεί ακόμη ότι «η βόμβα στον δρόμο που είχε σκοτώσει και τραυματίσει πολλούς Ταϊλανδούς στρατιώτες ήταν ατύχημα, αλλά, παρά ταύτα, η Ταϊλάνδη απάντησε σκληρά».

Η ανακωχή ανάμεσα στις δύο χώρες, την οποία οι ηγέτες τους είχαν υπογράψει στον Λευκό Οίκο, είναι ένας από τους επτά ή οκτώ πολέμους που επαίρεται ο Τραμπ ότι τερμάτισε υπό την προεδρία του.

Ολόκληρο το κείμενο της ανάρτησης Τραμπ:

Σήμερα το πρωί είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, Anutin Charnvirakul, και τον πρωθυπουργό της Καμπότζης, Hun Manet, σχετικά με την πολύ ατυχή αναζωπύρωση του μακροχρόνιου πολέμου τους.

Συμφώνησαν να σταματήσουν όλες τις εχθροπραξίες από απόψε και να επιστρέψουν στην αρχική ειρηνευτική συμφωνία που συνήψαμε μαζί τους, με τη βοήθεια του μεγάλου πρωθυπουργού της Μαλαισίας, Anwar Ibrahim.

Η βόμβα στο δρόμο που αρχικά σκότωσε και τραυμάτισε πολλούς Ταϊλανδούς στρατιώτες ήταν ένα ατύχημα, αλλά η Ταϊλάνδη αντέδρασε πολύ έντονα. Και οι δύο χώρες είναι έτοιμες για ΕΙΡΗΝΗ και συνέχιση του εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι με τον Anutin και τον Hun για την επίλυση ενός ζητήματος που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο πόλεμο μεταξύ δύο κατά τα άλλα υπέροχων και ευημερούντων χωρών! Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Anwar Ibrahim, για τη βοήθειά του σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα.