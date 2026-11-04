Ο Τραμπ ανακήρυξε «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού», λίγο πριν από τα εκλογικά αποτελέσματα

Λίγες ώρες πριν αρχίσουν να γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διακήρυξη με την οποία ανακηρύσσει την τρέχουσα εβδομάδα ως «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού».

«Με την παρούσα ανακηρύσσω την εβδομάδα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου ως Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού. Καλώ όλους τους Αμερικανούς να παραμείνουν σταθεροί στην υπεράσπιση του αμερικανικού τρόπου ζωής απέναντι σε κάθε απειλή και να προστατεύσουν την άσβεστη φλόγα της ελευθερίας από το σκοτάδι του κομμουνισμού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη διακήρυξη.

Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε το σχετικό κείμενο στην επίσημη ιστοσελίδα του λίγο πριν από τη 01:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έγραφε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθούσε στο Fox News τα προεκλογικά αποτελέσματα.

Η ρητορική Τραμπ απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους σοσιαλιστές και κομμουνιστές. Η συγκεκριμένη ρητορική έχει συμβάλει στην προσέλκυση ισπανόφωνων ψηφοφόρων σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ιδιαίτερα στη Φλόριντα.

Στην πολιτεία αυτή, οι Κουβανοαμερικανοί και άλλες κοινότητες έχουν καταγωγή από χώρες που έχουν βρεθεί υπό αριστερή διακυβέρνηση.