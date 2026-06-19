Ο Τομ Χόλαντ προτείνει τον Όουεν Κούπερ ως επόμενο Spider-Man

Και μετά τον Τομ Χόλαντ, τι; Ο Spider-Man μετρά ήδη τρεις ηθοποιούς που τον έχουν υποδυθεί στο σινεμά (Τόμπι Μαγκουάιρ, Άντριου Γκάρφιλντ οι άλλοι δύο), είναι δεδομένο πως πρόκειται για έναν από τους δημοφιλέστερους υπερήρωες και ότι θα συνεχίσει να απλώνει τους ιστούς του στις οθόνες μας για πολύ καιρό ακόμα, και ο νυν ενσαρκωτής του πιστεύει πως μια πρώτης τάξεως επιλογή για να τον διαδεχθεί θα ήταν ο Όουεν Κούπερ, πρωταγωνιστής της σειράς «Adolescence». Ο Χόλαντ, που φέτος το καλοκαίρι θα γίνει ο ηθοποιός με τις περισσότερες ταινίες «Spider-Man» στο ενεργητικό του (το «Brand New Day» θα είναι η τέταρτη), μίλησε στο «Esquire» για το καλλιτεχνικό του μέλλον και ανέφερε ότι θέλει να παραμείνει στο franchise ως παραγωγός, αλλά ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσει πέρα από τον ρόλο αυτόν.

Ωστόσο, θα ήθελε να είναι μέντορας του επόμενου που θα αναλάβει τον ρόλο, όπως ήταν για εκείνον ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος, λοιπόν; Για τον Χόλαντ, μια θαυμάσια επιλογή θα ήταν ο νεαρός πρωταγωνιστής του «Adolescence», Όουεν Κούπερ. Η ερμηνεία του 14χρονου ηθοποιού στη σειρά υπήρξε αποκαλυπτική ενός μεγάλου ταλέντου, του απέφερε πλήθος επαίνων και βραβείων και τον μετέτρεψε σε πολλά υποσχόμενο όνομα.

Όποιος κι αν είναι ο επόμενος Spider-Man, γιατί αναμφίβολα θα υπάρξει τέτοιος, μακάρι να έχει στο σκηνοθετικό τιμόνι κάποιον σαν τον Σαμ Ράιμι. Γιατί όσο άξιοι ενσαρκωτές του χαρακτήρα υπήρξαν οι Γκάρφιλντ και Χόλαντ, οι ταινίες τους δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν αξιομνημόνευτες.