Ο Τάσος Τζήκας αναλαμβάνει σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη

Στην ενίσχυση του διοικητικού της οργανισμού προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας της με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της «Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ» και πρώην πρόεδρο της ΔΕΘ-Helexpo, Αναστάσιο Τζήκα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο κ. Τζήκας αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ιβάν Σαββίδη.

Στις αρμοδιότητές του εντάσσονται θέματα οργάνωσης, συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού.