Ο στρατός του Λιβάνου κατάσχεσε 1,2 εκατομμύρια χάπια captagon

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (11/8) ότι κατάσχεσε 1,2 εκατομμύρια χάπια captagon που επρόκειτο να αποσταλούν στο εξωτερικό.

Ο Λίβανος δέχεται πιέσεις από τα κράτη του Κόλπου να καταπολεμήσει την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκωτικών, ιδίως του captagon — ενός ναρκωτικού παρόμοιου με την αμφεταμίνη — για το οποίο οι συντηρητικές μοναρχίες αποτελούν σημαντική αγορά.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός του Λιβάνου ανέφερε ότι συνέλαβε «δύο άτομα… ενώ συσκεύαζαν περίπου 1,2 εκατομμύρια χάπια captagon σε όχημα με σκοπό τη λαθραία διακίνησή τους εκτός Λιβάνου» σε περιοχή βόρεια της Βηρυτού.

Στη γειτονική Συρία, το captagon αποτελούσε το μεγαλύτερο εξαγωγικό προϊόν μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου το 2011 και βασική πηγή παράνομης χρηματοδότησης για την κυβέρνηση του πρώην προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Από την πτώση του Άσαντ το 2024, οι νέες Αρχές στη Δαμασκό καταβάλλουν προσπάθειες για την καταπολέμηση του εμπορίου captagon, ενώ και οι δύο χώρες προσπαθούν να σταματήσουν τη λαθραία διακίνηση στα διαπερατά σύνορά τους, μήκους 330 χιλιομέτρων.

Στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Άσαντ, έχει επίσης αντιμετωπίσει κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί το εμπόριο του captagon για τη χρηματοδότησή της.

Το συνθετικό ναρκωτικό έχει πλημμυρίσει την περιοχή, με γειτονικές χώρες να ανακοινώνουν κατά καιρούς κατασχέσεις και να ζητούν από τον Λίβανο και τη Συρία να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του εμπορίου αυτού.

Πηγή: AFP