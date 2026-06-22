Ο Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από πρωθυπουργός της Βρετανίας

Την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Βρετανίας ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Δείτε την ομιλία του:

«Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο. Πριν από 6 χρόνια κληρονόμησα ένα χρεοκοπημένο κόμμα. Αλλάξαμε όμως το κόμμα των Εργατικών και η αλλαγή έγινε για να γίνει η Βρετανία καλύτερη, όχι για την εξουσία. Δείτε τι πετύχαμε σε μόλις δυο χρόνια, η οικονομία βελτιώθηκε, βελτιώθηκαν τα εργατικά δικαιώματα», δήλωσε αρχικά, ξεκινώντας την ομιλία του.

Και συνέχισε: «Η Βρετανία στάθηκε στις αξίες μας. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο καλύτερος για το Εργατικό Κόμμα. Το κόμμα με ρωτάει αν είμαι εγώ ο κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Γι΄ αυτό παραιτούμαι από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Επίσης, έκανε λόγο για «μια οικονομία που είναι ισχυρότερη, που πηγαίνει πιο γρήγορα από τους ομολόγους μας, οι μισθοί αυξάνονται, πιο γρήγορα από τον πληθωρισμό κάθε μήνα από τότε που ανέλαβα την εξουσία.

Εξασφαλισμένες επενδύσεις, κατασκευή υποδομών, τέλος στη λιτότητα με την ταχύτερη μείωση στις λίστες αναμονής του NHS εδώ και 17 χρόνια, η μεγαλύτερη βελτίωση στα δικαιώματα των εργαζομένων και των ενοικιαστών εδώ και μια γενιά.

Η μεγαλύτερη αύξηση στις αμυντικές δαπάνες από τον Ψυχρό Πόλεμο. Μείωση των διελεύσεων με μικρά σκάφη, κλείσιμο ξενοδοχείων για άσυλο, προστασία των νέων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μισό εκατομμύριο παιδιά που βγαίνουν από τη φτώχεια χάρη στις επιλογές που έκανα.»