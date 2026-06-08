Ο Σπύρος Πέγκας, η Ντορέτα και το δημοτικό συμβούλιο

Με έναν πιο προσωπικό τόνο ξεκίνησε την τοποθέτησή του στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο επικεφαλής του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη για Όλους» Σπύρος Πέγκας.

Πριν περάσει στην πολιτική ατζέντα της ημέρας, ο Σπύρος Πέγκας αφιέρωσε την έναρξη της παρέμβασής του στην κόρη του, Ντορέτα, η οποία, όπως αποκάλυψε, του παραπονιέται συχνά ότι δεν τη χαιρετά ποτέ, παρ’ ότι η ίδια παρακολουθεί τις συνεδριάσεις, που μεταδίδονται ζωντανά από τη δημοτική τηλεόραση.

Η αναφορά προκάλεσε χαμόγελα στην αίθουσα, με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Σπύρο Βούγια να παίρνει αμέσως τη σκυτάλη, λέγοντας στον Σπύρο Πέγκα να μεταφέρει στην κόρη του τους χαιρετισμούς όλων.

Κάπως έτσι, η Ντορέτα απέσπασε τις ευχές ολόκληρου του δημοτικού συμβουλίου, σε μια από τις ανθρώπινες στιγμές της συνεδρίασης.

Β.Ζ.